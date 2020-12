Gladnyhet om skatt i Stavanger

Ei drøy uke før budsjettbehandlingen i kommunestyret får Stavangerpolitikerne med seg en skikkelig gladnyhet: Skatteinngangen er nesten 110 millioner kroner høyere enn budsjettert etter november.

– Dette skyldes et historisk høyt marginoppgjør og korrigerte fordelingsoppgjør til fordel for Stavanger. Det vil si at en større andel av skatteinntektene basert på ligningsåret 2019 er tildelt kommunen. Skatt på løpende ytelser i 2020 er lavere enn i fjor, skriver Avdelingssjef for økonomi og eierskap i Stavanger kommune, Hilde Vikan, i en e-post til gruppelederne i Stavanger.

Hun presiserer at skatteinntektene imidlertid må ses i sammenheng med inntektsutjevningen.

– Nasjonale tall for november foreligger først offentlig 16. til 18. desember. Dersom nivået for landet havner på regjeringens anslag på minus 0,3 prosent, jamfør forslag til statsbudsjett 2021, som ble fremmet 7. oktober, vil om lag halvparten av skatte-merinntektene til Stavanger forsvinne i økt inntektsutjevning.

– Positivt i et krevende år

– Dette er positivt i et år som har vært svært krevende, sier ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap), i en kommentar til Aftenbladet.

Hun følger opp:

– Koronapandemien kommer til å prege økonomien vår i lang tid fremover. En god skatteinngang er viktig for vår evne til å levere gode tjenester til innbyggerne, og ruste kommuneøkonomien til å takle de usikre tider som kan komme.

Lavere enn i fjor

Skatteinngangen i Stavanger kommune er 5 505,6 millioner kroner ved utgangen av november.

Nivået ligger dermed 0,6 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor.