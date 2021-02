Nå forsvinner isen - to vatn er ikke lenger trygge

Onsdag melder Stavanger kommune at flere vatn i kommune nå har usikker is. Det gjelder Store Stokkavatn og Hålandsvatnet, som tidligere i uken hadde sikker is.

Værmeldingene tyder på at dette er foreløpig siste omgang med skøyting og ski på vatn i Stavanger. Foto: Fredrik Refvem

Mildvær betyr at isen minker. Det er fortsatt noen vatn som er åpne for ferdsel.

Mandag oppfordret Stavanger kommune folk til å være forsiktige på isen.

Det ligger en del overvann på isen, og det kan være vanskelig å se hvor isen er trygg.

Kommunen måler fortsatt tykkelsen på isen, og oppdaterer jevnlig på hjemmesiden.

– Så lenge isen er tjukk nok, er det trygt, men du må alltid være årvåken når du går på isen, sa Aina Hovden Lunde, rådgiver for park i Stavanger kommune, mandag.

Lunde understreker at ferdsel på isen skjer på eget ansvar.

Trygt i Sandnes

Målingene i Sandnes tirsdag viser at isen på Bråsteinvatnet, Stokkalandsvatnet og Gisketjern. Isen på disse tre vatn er omtrent 30 centimeter tjukk.

– Været er ikke med oss, så vi må holde øye med isen, sier Jørn Vølstad, idrettsrådiver i Sandnes kommune.

Om folk i Sandnes får gå på skøyter i helgen, er fortsatt usikkert.

– Målingene tirsdag viste at isen fortsatt er trygg for ferdsel. På fredag tar vi en ny måling, og så må vi vurdere om det er trygt i helgen, sier Vølstad.