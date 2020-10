65 færre ansatte i skolen: – Vi er alvorlig bekymret

Et kaldt gufs på 46 millioner går gjennom marg og bein på rektor Elisabeth Aksnes og FAU-leder Svein Tollefsen på Sørbø skole.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

FAU-leder Svein Tollefsen og rektor Elisabeth Aksnes ved Sørbø skole er alvorlig bekymret for den nye skolehverdagen til elever og lærere. Foto: Fredrik Refvem

En kald høstvind blåser forbi rådhuset mens rådmann Bodil Sivertsen presenterer det som blir en enda tøffere hverdag for sandnesskolen. Trange skolebudsjett skal bli enda trangere. Stillinger som ikke er lovpålagt vil forsvinne.

Den effektive Sandnes-skolen må bli enda mer effektiv. Innen 2021 må skolene drives billigere – hele 46 millioner kroner billigere. Inneværende år har skolene vært nødt til å justere budsjettet med 20 millioner kroner. Neste år må ny 26 millioner reduseres.

Det tilsvarer 65 stillinger. Rektorer, ansatte og foreldre er alvorlig bekymret for kvaliteten. Sørbø-rektoren er også redd det vil bli hard kamp om lærerkreftene fremover.

– Sandnes har i dag et godt rykte blant lærerne, men det kan fort endre seg. Jeg er redd flere kutt vil gjøre det vanskeligere å få tak i gode lærere, sier hun, og fortsetter:

– Budsjettet er allerede stramt og nå skal vi spare ytterligere 3 millioner kroner her på Sørbø. Det vil få store konsekvenser. Elevene som trenger litt ekstra hjelp vil ikke få dette, sier rektor Aksnes.

FAU-leder Tollefsen følger opp.

– Hvor skal jeg begynne? Vi er dypt bekymret. Spesielt for de mest sårbare elevene som trenger litt ekstra hjelp. Dette forslaget rammer de svakeste, sier han.

Rådmannen legger ikke skjul på at bekymringen stemmer.

– Innsparingene betyr mindre oppfølging til dem som trenger det og mindre voksentetthet, sa hun under sin fremleggelse av forslag til handlings- og økonomiplan fredag.

– Kutt på 46 millioner kroner tilsvarer 65 årsverk. 30 av disse er tatt som innsparing nå i 2020, så dermed er det 35 nye årsverk som må kuttes neste år, sier oppvekstdirektør Pål Larsson i Sandnes kommune.

Rådmannen har varslet at ingen vil bli oppsagt.

Rektor ved Ganddal skole Gyro Dragsnes. Foto: Marit Hæreid

Mange er slitne

Også på Ganddal skole er bekymringen stor.

– Med ytterligere kutt klarer vi kanskje ikke å gi de lovpålagte oppgavene, sier rektor Gyro Dragsnes, og legger til at skolen allerede driver på et minimum. Kun lovpålagte oppgaver utføres.

– Vi skulle ønske vi kunne gitt elevene våre så mye mer enn vi får til nå. Lærerne gjør en fantastisk jobb, men det frustrerer at handlingsrommet stadig innskrenkes, sier Dragsnes.

Lærer May Kristine Øgreid er tillitsvalgt ved skolen. Hun forteller om tøffe dager for lærerne.

– Allerede før høstferien var mange slitne. Elevene blir ivaretatt og har det godt på skolen, og vi gjør så godt vi kan for å opprettholde den faglige kvaliteten. Men vi driver allerede med minimal bemanning og har ikke eget vikarbudsjett, sier Øgreid.

Er en lærer syk, må som regel de andre lærerne på trinnet dekke opp og dele klassen uten lærer mellom seg. En annen konsekvens kan være at ressursene som er satt inn for å hjelpe de svake elevene må steppe inn som vikarer.

– Vi planlegger kjekke aktiviteter hele tiden, men ofte går vi hjem og tenker at vi ikke fikk gjennomført den undervisningen vi hadde planlagt. Det er blytungt når klassene blir for stor og vi mangler hjelp i klasserommet, sier Øgreid.

Også lektorene er bekymret.

– Kuttforslagene vil føre til at deler av Sandnesskolen vil ha uforsvarlig dårlig kvalitet. Det vil fremdeles være flere hundre dyktige voksne igjen i skolen, men alle disse vil bli enda travlere og må prioritere sin tid enda strengere, sier Helge Kristoffersen, leder for lektorlaget.

Han frykter konsekvensene blir at noen vil oppleve skolen som mer utrygg i 2021, og flere unge vil oppleve ikke å bli sett.

Helge Kristoffersen, leder for lektorlaget.

– I skolen er det ikke lett å se en tydelig grense for hva som er forsvarlig drift, men skoler i Sandnes vil være nær den grensa i årene framover. Noen elever vil ikke få det de

egentlig har krav på. Samtidig vil det kunne bli fristende for lektorene å skifte over fra Sandnesskolen til den videregående skolen, tror Kristoffersen.

Vil ha mindre spesialundervisning

I dag bruker Sandnes 200 millioner kroner årlig på spesialundervisning. Det er for mye, mener rådmannen. Hun vil derfor ha ned andelen barn som trenger spesialundervisning.

900 av 17.000 barn i skole og barnehage mottar i dag spesialundervisning. 60 prosent er flerspråklige. 40 prosent sliter med lese- og skrivevansker.

Sandnes PPT hadde i fjor 540 nye saker, mot 336 nye saker i 2016. Totalt hadde PPT i fjor 1710 saker, mot 1569 året før, ifølge årsrapporten.

Rådmann Bodil Sivertsen i Sandnes. Foto: Jan Inge Haga

Rådmannen mener kompetansen må flyttes nærmere skolen og foreslår derfor å styrke PPT og den spesialpedagogiske kompetansen i skolen.

– Skoler og barnehager må få verktøy og kompetanse som setter dem i stand til å ta en større del av det som handler om å jobbe med lese- og skrivevansker. Vi vil ha mer tilpasset undervisning i den ordinære undervisning istedenfor spesialundervisning, sa rådmannen under presentasjonen.

– Det er bra å styrke PPT, men det vil ikke hjelpe elevene i den daglige undervisningen. Det flott å styrke spesialkompetansen til lærerne, men du klarer ikke gjøre alt alene når du har 28 elever i klassen, sier rektor Elisabeth Aksnes ved Sørbø skole.

Hun forteller at mange elever har omfattende behov selv om de ikke har vedtak på spesialundervisning.

Rektor Elisabeth Aksnes ved Sørbø skole. Foto: Fredrik Refvem

– Strammere budsjett vil mest sannsynlig bety en økning av elever som trenger spesialundervisning, sier Aksnes.

FAU-leder Tollefsen forteller hvordan Sørbø skole har vært flinke på tidlig innsats de første årene.

– Det har ført til at de elevene som trenger ekstra oppfølgning får hjelp til å komme seg over kneika slik at de slipper å gå til PPT for å få enkeltvedtak på spesialundervisning, sier han.