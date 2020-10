Legesenter holder stengt etter at pasient testet positivt for korona

Legesenteret Olav Vs gate stenger dørene torsdag grunnet koroansmittet pasient. Foto: Jon Ingemundsen

Legesenteret Olav Vs gate i Stavanger holder stengt torsdag, da det ble kjent at en pasient ved legesenteret hadde testet positivt for koronaviruset. Fredag vil legesenteret gå tilbake til vanlig drift.