Falske smittesporere på Jæren – ber om penger og personopplysninger

Kommunene på Jæren har blitt varslet om at folk som utgir seg for å være smittesporere tar kontakt via telefon og ber om penger og personopplysninger.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ove Heimsvik Journalist

– Kommunale smittesporere vil aldri be om kontonummer eller betaling. Smittesporing er en tillitsbasert aktivitet, og det er fortvilende at enkelte utnytter en slik sårbar situasjon til forsøk på egen vinning, sier Wendy Karin Finnerud, kommunalsjef helse og velferd i Klepp kommune, i en pressemelding.

Ved behov for smittesporing, er det om å gjøre å komme raskest mulig i kontakt med personer som kan ha blitt eksponert for koronaviruset. Derfor skjer smittesporing over telefon.

Kommunenes smittesporingsteam har ingen mulighet for å oppsøke personer fysisk, for på den måten å kunne identifisere seg, skriver kommunen.

En ekte smittesporer har ikke behov for informasjon om eksempelvis bankkonto, kredittkortopplysninger eller tilsvarende, presiserer kommunen.

Opplever du å få en falsk smittesporer på tråden, er oppfordringen at du avslutter samtalen, noter telefonnummeret og tar kontakt med politiet på telefon eller melder det inn via politiets nettpatrulje på Messenger.

Falske smittesporere er et kjent fenomen fra andre deler av landet tidligere i høst.