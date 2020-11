18 år gammel fikk Dag Leo Martinsen sendt hjem en last med hvitprikkete arbeidshansker fra Kina. Nå er han 58 år og driver et selskap som har en årlig omsetning på 1,5 milliarder. Sønnen Christoffer og to andre barn jobber også i familiebedriften på Bryne. Foto: Jon Ingemundsen