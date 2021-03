Åpner sjampisen for to nye profesjonsstudier ved universitetet

Klaus Mohn er glad for å få psykologi og jus til Uis, men aller helst vil ha ha medisinstudiet. Pål Christensen

UiS-rektor Klaus Mohn kan åpne sjampanjen og feire at universitetet har fått godkjenning for to nye profesjonsstudier; psykologi og juss. Teologi takker UiS nei til. Medisin må de fortsatt kjempe for.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden