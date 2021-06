Damp fra varm asfalt røyklegger nabolaget: – Alle flykter inn når røyken kommer

Atle Brokjøb har helt ny båt, og ville ikke ta sjansen på å la den stå nær Veldes asfaltverk når det var østavind onsdag kveld. Da tok han med seg båten til Vågen i Stavanger. Pål Christensen

Atle Brokjøb fra Gausel har tatt med båten sin til Stavanger for å holde den i ly mot asfaltrøyken fra Velde på Forus. Nå håper han at noen setter en stopper for det illeluktende røykutslippet.

