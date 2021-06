Senterpartiet utroper Vedum til statsministerkandidat

Senterpartiet har bestemt seg for å gå inn i valgkampen med leder Trygve Slagsvold Vedum som offisiell statsministerkandidat.

Foto: Torstein Bøe / NTB

Dermed blir det to statsministerkandidater på rødgrønn side, og Vedum blir en uttalt konkurrent til Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Spørsmålet om statsministerkandidaturet har satt tydelig preg på Sp-landsmøtet denne helgen.

Et stort antall delegater gikk fredag åpent ut og proklamerte Vedum som statsministerkandidat fra talerstolen, og lørdag ble dette foreslått formelt av parlamentarisk leder Marit Arnstad. Forslaget ble umiddelbart vedtatt til stående applaus.

– Da jeg ble valgt som partileder igjen, var det en stor ære og privilegium, og nå har dere også valgt meg som statsministerkandidat, og det takker jeg for, sa Vedum i sin takketale.

Han minnet likevel om at posisjoner ikke er et mål i seg selv, men et middel.

Skuldertrekk fra Støre

Støre velger å svare med en gratulasjon.

– Jeg ser på Trygve som en alliert i det som er hovedmålet, nemlig å skaffe Norge et nytt flertall og en ny regjering, sier Ap-lederen.

Han minner om at det er høyresiden de rødgrønne skal bytte ut, ikke hverandre.

– Nå klargjør vi både politikk og personer fram mot valget. Det skal handle om politikk. Og jeg tror at dagen etter valget så vil dette avtegne seg ganske naturlig, sier Ap-lederen.

SV-leder Audun Lysbakken gjør det for sin del klart at det er Støre som er hans preferanse. Han minner om at Senterpartiet går inn for en regjering der SV ikke er med.

– Hvis du vil ha statsministeren, må du være samlende og bygge allianser med andre partier, sier Lysbakken.

– Så lenge Vedum ikke peker på en rødgrønn regjering, kan SV ikke peke på ham.

Nektet lenge å svare

Vedum selv nektet i månedsvis å svare på spørsmål om egne statsministerambisjoner. Men han har heller ikke slått fast at Sp stiller seg bak Støre som statsministerkandidat.

Spørsmålet ble for alvor aktuelt da Senterpartiet var større enn Arbeiderpartiet på flere målinger i vinter. Men i Poll of polls gjennomsnittsberegning av de nasjonale meningsmålingene i mai fikk Ap en oppslutning på 24 prosent mens Sp ble målt til 16,5 prosent.

Verken Vedum eller Støre ville lørdag svare rett ut på om det er det største partiet som skal ha statsministeren i et eventuelt regjeringssamarbeid etter valget.

Politisk spill

Spekulasjonene om statsministerspørsmålet overskygget i stor grad de politiske diskusjonene på Sp-landsmøtet denne helgen.

Samtidig foregikk det et politisk maskespill i kulissene, der anonyme lekkasjer drev saken videre, mens partiledelsen i stor grad avsto fra å kommentere prosessen offisielt.

Men til slutt tvang en beslutning seg fram.

Spørsmålet ble formelt avgjort da landsmøtet behandlet en resolusjon om regjeringssamarbeid.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad tok da ordet under behandlingen av saken og foreslo en endring i resolusjonen.

– Det mangler bare én setning, sa hun.

Så fremmet hun på vegne av sentralstyret følgende ordlyd:

«Partileder Trygve Slagsvold Vedum er Senterpartiets kandidat som statsminister i en regjering der Senterpartiet deltar.»

I resolusjonen fastslås det også at Senterpartiet ønsker en Sp/Ap-basert regjering.

Resolusjonen sier ingenting om forholdet til SV etter valget.