Milliardløft til E134 i ny Nasjonal transportplan

Fredag legges ny Nasjonal transportplan (NTP) fram. Der legges det opp at E134 får til 10,8 milliarder kroner i første periode. Blant strekningene det satses på er Røldal-Seljestad og utbedret vei til Husøy havn.

Sveinung Stensland (H), May Britt Vihovde (V) og Alf Magne Grindhaug (KrF) er fornøyd med løftet E134 får i NTP. Foto: KrF

Blant prosjektene som er fullfinansiert i første seksårsperiode er E134 mellom Røldal og Seljestad. Kostnadsanslag for prosjektet er 3,1 milliarder kroner.

Om vinteren er dagens vei ofte stengt i Håradalen. Sterk stigning og skarpe svinger fører til at store kjøretøyer setter seg fast og hindrer trafikken. Prosjektet sørger for ny vei i tunnel fra Røldal til Seljestad, og i tillegg utbedres sju skredpunkter langs dagens vei.

– Endelig kom tunnel utenom Røldal, samt Husøyveien, på plass, etter stor innsats og godt samarbeid med lokale krefter. Dette er virkelig en sliteseier. Investeringene som nå kommer på E134 viser at regjeringen tar denne veien på alvor. Haukeliveien er den viktigste øst-vest forbindelsen, nå viser det igjen så det monner, også i NTP, sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H).

Alf Magne Grindhaug er tredjekandidat på KrFs stortingsliste i Rogaland. Han mener redusert reisetid for tunge kjøretøy er et av de viktigste argumentene for utbyggingen.

– Når disse prosjektene på E134 er ferdigstilt vil reisetiden for tunge kjøretøy være redusert med 26 minutter. Dette vil ha stor betydning for næringslivet som sparer både miljøet, tid, slitasje på biler og store drivstoffutgifter, slår Grindhaug fast.

Et annet prosjekt som ligger inne i NTP er Helganeskrysset–arm Husøy. Det er lagt opp til 130 millioner kroner i første seksårsperiode. Denne strekningen skal bedre adkomsten til Karmsund havn, Husøy terminal. Veien skal utbedres der det er nødvendig.

– Dette er viktig for næringsutvikling på hele Haugalandet. Utbedring av denne veien vil bidra direkte til at mange planer realiseres og legger grunnlaget for at det i løpet av få år vil det være 500-1000 nye arbeidsplasser på Husøy, avslutter Grindhaug.

Andrekandidat på Venstres stortingsliste i Rogaland, May Britt Vihovde sier dette er et ledd i regjeringens satsing på trygghet på veiene.

– Våre samlede investeringer på E134 som helhet viser at regjeringen er opptatt levende distrikter og trygghet der du bor, sier hun.