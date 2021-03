Statens vegvesen prøver seg igjen med å foreslå kutt i E39 Sykkelstamvegen

Sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes bygges ut i flere etapper.

– Det er krevende at det blir foreslått å kutte i strekningen igjen. Vi har vært helt tydelig på at det ikke skal kuttes her. Dette er politisk bestemt, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden