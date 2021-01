Trafikkstasjonen i Sør-Rogaland er trolig reddet

Asle Havsø Sæstad, Roger Myklebust og Odd Stangeland er blant de mange som har kjempe for trafikkstasjonen i Egersund. Arnt Olav Klippenberg

En lang, seig kamp er trolig over. For ordfører Stangeland ble den selve symbolet på sentralisering. Nå er det klart at planene om å legge ned trafikkstasjonen for Jæren og Dalane er lagt på is.

Publisert: Publisert: Nå nettopp