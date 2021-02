Bare Netflix, HBO, AirBnB, Komplett og Sbanken skårer høyere enn Altibox

De fem selskapene som scorer høyere enn Altibox på Norsk handelshøyskoles årlige innovasjonsindeks, er Sbanken, Komplett og de tre internasjonale gigantene Netflix, HBO og AirBnB.

Poengscoren vår er i toppklasse; vi er for eksempel helt likt med Finn.no og et godt stykke foran våre største konkurrenter, Telia og Telenor, sier administrerende direktør Tor Morten Osmundsen i Altibox. Foto: Lyse

Publisert:

Norsk handelshøyskoles årlige innovasjonsindeks viser svært positive resultater for Altibox. Norske kunder rangerer bedriften som Norges sjette beste på digital innovasjon.

- Dette er en svært gledelig tilbakemelding fra kundene. Poengscoren vår er i toppklasse; vi er for eksempel helt likt med Finn.no og et godt stykke foran våre største konkurrenter, Telia og Telenor, sier administrerende direktør Tor Morten Osmundsen i Altibox.

Dette er første gang Altibox er med i den årlige målingen som spør kundene i ledende bedrifter om hvordan de opplever selskapenes kommersielle, digitale og sosiale innovasjon. I kategorien digital innovasjon, seiler Altibox rett inn på sjetteplass med scoren 75,5 av 100. De fem selskapene som scorer høyere, er Sbanken, Komplett og de tre internasjonale gigantene Netflix, HBO og AirBnB.

- Resultatene gir inspirasjon og viser at vi er på rett vei. Dette kommer av et langsiktig og godt arbeid som legges ned av hele organisasjonen, sier Tor Morten Osmundsen.

Glad og overrasket

Teknologidirektør Atle Soma er glad, men også delvis overrasket over de gode resultatene.

- Vi er nå på oppløpssiden i implementeringen av et nytt forretningsstøttesystem som blant annet skal gjøre den digitale kundeopplevelsen bedre. Vi har høstet noen goder fra dette, men de store gevinstene venter vi egentlig å se til høsten når systemet er rullet ut i hele Altibox-partnerskapet, sier Soma.

Teknologidirektøren tror de gode tilbakemeldingene fra kundene kan ha en sammenheng med koronapandemien og at mange kunder har blitt mer oppmerksom på hvilken rolle Altibox spiller i den digitale hverdagen.

- Kvalitet, kapasitet og tilgjengelighet har vært vårt mantra i snart 20 år. Når store deler av samfunnet plutselig får enda større behov for gode kommunikasjonstjenester, har det vært godt å ha et solid fundament i den fibermotorveien de mange lokale og regionale Altibox-partnerne har bygget ut i distrikter over hele Norge, sier Soma.

Altibox kommer også best ut av telekomaktørene og er på en inspirerende nasjonal 16.-plass på indeksen som måler hvorvidt kundene ser på bedriftene som kommersielt innovative.

Kan snakke mer om bærekraft

Samtidig er det tydelig at Altibox har forbedringspotensial når det gjelder å fortelle kundene om hvordan selskapet bidrar til bærekraftige løsninger. I den sosiale innovasjonsindeksen som måler hvorvidt kundene ser på bedrifters innovasjonsaktiviteter som nyttige for samfunnet og miljøet, er Altibox helt nede på en 52.plass. En høy score på denne indeksen betyr at kundene oppfatter bedriften som en driver av positive samfunns- og miljøendringer.

- Det er ingen tvil om at vi er en driver av positive samfunns- og miljøendringer i form av at vi leverer bærekraftige tjenester drevet av fornybar energi som blant annet muliggjør utslippskutt gjennom lavere reisevirksomhet. Men resultatet på målingen viser oss veldig klart at dette er et perspektiv som vi foreløpig ikke har lykkes å formidle godt nok til kundene våre, sier Tor Morten Osmundsen.