Været: Mer regn og vind – med solgløtt i sikte

Regnskyene står i kø for å øse over Rogaland de nærmeste dagene. Men torsdag ettermiddag kan det bli riktig så fint vær. Om mandagens prognoser holder.

Paraplyen blir et nyttig redskap i Rogaland de neste dagene. Foto: Pål Christensen

Elisabeth Bie Journalist

Mandag formiddag har vi en ørliten liten pause i øsende regn og kraftige vindkast.

– Men utover dagen kommer det inn en stiv kuling fra sørvest. Først blir det bygevær, og til kvelden kommer regnet. Det blir nok ganske vått frem til tirsdag morgen. Temperaturen vil ligge på 7–8 grader, sier vakthavende meteorolog Gunnar Livik i Meteorologisk institutt (MI) til Aftenbladet mandag formiddag.

Høyere temperatur

Etter en liten pause i øsregnet tirsdag formiddag, kommer en ny nedbørrunde fra samme retning. Denne vil vare til utpå onsdag ettermiddag. Samtidig vil temperaturen stige til 9–10 grader.

Siste halvdel av onsdagen vil øsregnet gå over til bygevær. Og samtidig skal temperaturen synke. Ifølge Livik kan det denne kvelden komme snø på steder over 800 meter over havet.

Torsdag lysner det

– Slik prognosene ser ut nå, kan det bli riktig så fint vær fra torsdag ettermiddag, og kanskje helt til søndag.

– Vinden vil stilne, det blir opphold og perioder med sol. Samtidig synker temperaturen til 2–3 grader, sier Livik.

Og understreker at prognosene kan endre seg fort i det værbildet vi har nå.