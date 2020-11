Brudd i budsjettforhandlingene i Sandnes

Høyre bryter budsjettforhandlingene med Ap, Frp, Sp og FNB. Høyre vil bruke av fond for å skjerme skole. Det vil ikke posisjonen.

Kenny Rettore (H) her i samtale med økonomidirektør Torunn S. Nilsen. Rådmann Bodil Sivertsen før fremleggelsen av forslag til økonomiplan 30. oktober. Foto: Jan Inge Haga

Julie Teresa Olsen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Vi blir ikke enige om et felles budsjettforslag, sier gruppeleder Kenny Rettore til Aftenbladet. Sammen med partikollegene Guttorm Stangeland og Leiv Rune Mjølsnes brukte han fredag formiddag til forhandlinger med ordfører Stanley Wirak (Ap), varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) og resten av posisjonen Sp og FNB.

Målet var å bli enige om et budsjettforslag som forslår en rekke store kutt innenfor alle tjenesteområder. Bakteppet er at det skal omstilles for 242 millioner kroner allerede neste år, økende til 270 millioner kroner i 2022.

Rådmannen mener blant annet at den effektive Sandnes-skolen må bli enda mer effektiv. Innen 2021 må skolene drives billigere – hele 46 millioner kroner billigere.

Høyre vil heller styrke budsjettet med 21 millioner kroner i forhold til de foreslåtte kuttene fra rådmannen. Og 2 millioner kroner til barnehage.

Høyre vil fortsatt etablere et eget mobbeombud for å få ned mobbetallene.

Bred enighet i Høyre

– Vi ønsker å gå mye lenger på skole. Vi vil invester mer i barn og unge. Vi hadde et stort gruppemøte i partiet torsdag og er full enighet om skjerme skole, sier Rettore til Aftenbladet.

Løsningen blir å bruke av dispensasjonsfondet.

– Vi har klart å få større overskudd enn budsjettet de siste årene takket være hjelp fra faktorer utenfor Sandnes, som høyere skatteinngang, lavere lønnsvekst, lave renter over tid og momskompensasjon. Vi har derfor klart å sette av penger på bok. Noe av disse sparemidlene ønsker vi å bruke på våre barn og unge. Ved å investere i barna og unge investerer vi for fremtiden, sier Rettore.

Forrige fredag brøt også Venstre og KrF forhandlingene om et felles budsjett sammen med posisjonen.

– Vi bryter budsjettsamarbeid. Dette har ikke fungert som forventet, sa KrF-leder Oddny Helen Turøy til Aftenbladet forrige uke.

KrF ønsker blant annet å reversere forslag til kutt i Ungdomsteamet. Partiet vil heller ikke si opp avtalen med Funkishuset eller Crux. Også kutt i støtten til seniorsentrene skal strykes. Partiet vil se på muligheten for å kreve inn eiendomsskatt.

Ordfører Stanley Wirak (Ap). Foto: Jan Inge Haga

Wirak vil skjerme eldresentrene

Ordfører Stanley Wirak sier posisjonen jobber videre med sitt forslag som trolig ikke blir klart før søndag kveld.

– Vi sto litt for langt fra hverandre og da var det ikke noe poeng å bruke mer tid sammen med Høyre, men tonen var god da vi skilte lag, sier Wirak, som ikke ønsker å bruke av dispensasjonsfondet for reverse foreslått kutt.

– Fondsmidlene må spares til det blir enda verre tider. Økonomien er i ulage og derfor må vi ha fond i reserve, sier Wirak.

Rådmannen har foreslått en effektivisering av de private eldresentrene Mossiges Minde og Gandsfjord, og vil i dialog med sentrene se på muligheter for omlegging av driften med for eksempel økt brukerbetaling. Rådmannen foreslår også å legge ned publikasjonen Leirgauken, en lokal publikasjon for seniorer og eldre.

Posisjonen ønsker blant annet å reverse foreslåtte kutt i driften av eldresentrene. Det vil også Høyre.

– Vi vil legge til rette for at de eldre skal kunne bo hjemme så lenge de selv vil og da må vi ha gode tilbud på eldresentrene. Vi skjermer også deler av frivillighet, sier Wirak.

Mandag skal økonomiplanen til behandling i formannskapet.

Konkurranseutsetting

Høyre ønsker også å se nærmere på effektivisering av den daglige driften av kommunen.

– Målet for oss er å få mest mulig ut av fellesskapet midler. I dag leverer kommunen tjenester som private utmerket kunne levert til våre innbyggere. Vi mener derfor at kommunen kunne spart penger på konkurranseutsetting, men dessverre ønsker ikke flertallet å i Sandnes å diskutere dette, sier Leiv Rune Mjølsnes i Høyre.