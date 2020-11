Må Kalberg skrotes som nasjonalt datasenter etter vedtaket i Time?

-Ja, hvis Krf, Sp, V, Sv og MDG får bestemme, blir det kroken på døra, tror varaordfører Petter Lorentz Stabel (Frp).

Sverre Risa (Krf), venstre, fikk flertall for å halvere arealet for ny dataindustri, men mener fortsatt at store aktører kan finne veien til Time. Her blir han foran formannskapets møte tirsdag møtt av leder i Time bondelag, Tarald Magne Oma jr og andre bønder som aksjoner mot planene på Kalberg. Foto: Pål Christensen

Geir Sveen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Ordfører Andreas Vollsund (H) er ikke like sikker.

– Jeg vil i dag be administrasjon utrede hva vi sier nei til hvis formannskapets vedtak tirsdag blir endelig. Flertallet ønsker at vi bare skal ha NK 5 som nytt næringsområde, det sør for Fjermestadveien, men det er det området både Fylkesmannen og fylkeskommunen er mest negativ til, sier Vollsund.

Dermed kan også det bli stoppet, og Time kan bli stående igjen uten areal for datasenter og kraftkrevende industri, en satsing som kan gi regionen flere tusen arbeidsplasser, i følge flere utredninger.

KrF ble joker

Vedtaket i formannskapet ble fattet med fem mot fire stemmer. Flertallet støttet et nytt forslag fra gruppeleder i Krf, Sverre Risa. Bare H, FRP og Ap ville sende på høring en plan som også inneholdt næringsareal i nabolaget til Statnetts nye stasjon på Kalberg.

– Jeg mener ikke vi med vårt forslag stenger for datasenter. Nå foreslår vi at et område litt lenger unna kan brukes. Det kan ta litt mer tid å få dette klart, det må legges litt mer kabel, men det må absolutt være mulig å bruke strømmen fra Fagrafjell også der, sier Sverre Risa.

Han minner om at Bjerkreim sin kandidat for ny datanæring ligger seks-sju kilometer fra strømkilden, den nye vindparken. Tysvær kan være klar om tre år, og ved å se disse plassene sammen, kan regionen likevel bli et senter for en ny næring.

Det er foreløpig flertall i Time for bare å legge ut NK5, området sør for Fjermestadvegen, som nytt næringsområde. De andre områdene rundt Statnetts stasjon Fagrafjell, på til sammen vel 1000 dekar, kan bli tatt ut av planen når kommunestyret har saken 15. desember. Foto: Viktor Klippen

Hva med veien?

Ordfører Vollsund påpeker at kommunedelplanen også viste hvordan Kvernaland kunne få en etterlengtet omkjøringsvei.

– Den vil koste kanskje 400- 500 millioner, og det er noe verken kommune eller fylke har satt av penger til, men som vi nå kunne realisert i et spleiselag med aktørene i området. Stopper også den nå? Det er slike ting vi må vite før vi gjør et endelig vedtak, og derfor ville jeg sende planen for hele området på høring, sier Andreas Vollsund, som selv har flagget et tydelig ja til datasenter.

Han og mindretallet anket saken inn for kommunestyret, og der blir det ny og full runde på julemøtet 15. desember.

Smedvig gir ikke opp

Smedvig-eide Green Mountain, som driver tre datasenter i Norge, avventer endelig vedtak, men vil svært gjerne etablere seg på Kalberg, og tror fortsatt det kan bli mulig.

-Hvis Time går for dette siste forslaget, sitter vi igjen med en vesentlig mindre plan enn det som vises i mulighetsstudien. Vi trengte ikke så mye areal sjøl, så for oss er det ikke kroken på døra. Men det er utfordrende og ofte konfliktfylt å strekke nye høyspentlinjer, slik vi må gjøre hvis bare området sør for Fjermestadvegen blir valgt, sier administrerende direktør Tor Kristian Gyland.

Men mange arbeidsplasser kan glippe

Men han minner om at vi nå kan gå glipp av en næring som kunne sikret ny sysselsetting for regionen i mange år framover, nylig vist i en ny utredning fra Kommunaldepartementet. Norge har også et stort kraftoverskudd som i stor grad blir eksportert.

– Nå ville vi bruke denne naturressursen til å skape verdier og nye arbeidsplasser på Kalberg. Når jordvernet blir prioritert, må vi selvsagt respektere det. Men vi bygger ikke på dyrket mark, vi har en grønn profil. Og i Kalberg ville det gått med lite dyrket mark, det var beitemark som ble satt opp mot utbyggingen, sier Tor Kristian Gyland, som nesten hver uke blir kontaktet av andre kommuner som ønsker å legge til rette for datasenter. Men akkurat nå er Kalberg den plassen i landet som er best egnet for en slik satsing fordi det er så god tilgang til strøm og det fra tre ulike kraftlinjer.