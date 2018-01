Pudderalarm i fjellet i helga

Det blir vakkert vintervær i Sirdalsheiene denne helga. Lørdag blir det minusgrader ned mot sju-åtte og sol, mens søndag blir det rundt minus fem og litt snø. Vindstyrken blir to til fire meter fra nordvest i Tjørhomfjellet og inn til Ådneram. Mens Fidjeland, som ligger i motsatt fjellside, vil få vind opp mot seks meter.

Det kan altså bli tidenes utfartshelg, denne første helga i det nye året.

Robbie Sell

Sirdal

– Det ser veldig lovende ut for helga, melder Tarjei Sprastøyl ved Sirdal Skisenter, som driver trekkene i Ålsheia og Tjørhomfjellene.

Daglig leder Tarjei Sporastøyl ved Sirdal skisenter er ellevill av begeistring.

– Det snør noe helt sinnssykt akkurat nå, sier han på telefonen.

Ett, stort snøfall til nå, så kan overfarten mellom Ålsheia og Tjørhom åpne. Foreløpig har det ikke vært tæle nok i bakken til at snøen har blitt liggende, men det nærmer seg. Heisene er imidlertid åpne både i Ålsheia og Tjørhom. I Ålsheia har de også akkurat laget ferdig en terrengpark.

– Folk ringer og mailer og spør om været. Mange har også bestilt utleiehytter, sier Sporastøyl. han minner samtidig om at Pizzeriaen ved stolheisen holder åpent lørdag kveld, i stedet for Kjerag Lodge, som har et privat arrangement om kvelden.

Hilde Øvrebekk Lewis

Skibussen går

Boreal har overtatt skibussen til Sirdal etter at Tide ga opp før jul. Bussen er i drift fra fredag 5. januar går bussen. Lørdag og søndag går bussen fra Stavanger bussterminal klokka 7.30. Rutetidene finnes her.

Ivar Anton Nøttestad i Spendernes Beredskapsgruppe opplyser at Roverne vil ha vaktlaget på plass i Speiderhytta i Sirdal i helga og det er bare å ta kontakt ved behov.

I Brekko i Madlandsheiene er det ikke særlig snø til skiføre, viser webkameraet.

Røldal

I Røldal meldes det om fem av sju åpne heiser og 11 av 12 åpne nedfarter. Det er 250 cm snødybde i løypene og seks minusgrader fredag formiddag. Lørdag blir det sol, minus seks og vind fra nord, fem meter i sekundet. Søndag blir nok litt mer ruskete, med snøvær og 11 meter vindstyrke.

Hovden melder om minus seks grader, 14 av 33 åpne nedfarter og 84 cm snø i løypene.

Gullingen - Suldal

Gullingen skisenter ved Leirskulen/Gullingen turistsenter, har nypreparerte langrennsløyper og tre åpne nedfarter i heisanlegget. Anlegget har åpnet lørdag og søndag, det har også varmestua. Lørdag blir det sol midt på dagen og minus fem grader. Søndag blir det ned mot minus ti og overskyet.

Sauda

Sauda skisenter melder at den ødelagte heisen er reparert og alle heisene er åpne i helga. Fredag er det også kveldskjøring til klokka 20.

Skibåten fra Rødne går fra Skagenkaien i Stavanger klokka 8 lørdag og søndag. Båt og heiskort koster 730 kroner for voksne.

Haukelifjell skisenter regnes som ett av landets mest snøsikre anlegg. senteret melder om minus ti grader, lite vind og sol lørdag.

Hemsedal

Hemsedal, som beskrives som de norske alpene, har fått store mengder med nysnø de siste døgnene, og pudderalarmen går. De to siste døgnene har det kommet tilsammen 36 cm med nysnø, og forholdene i og utenfor bakken kunne ikke ha vært bedre.

Alle heiser i Hemsedal Skisenter er oppe, og løyper åpner fortløpende. Solheisen Skisenteret har også fantastiske forhold.

Hemsedal Langrenn melder om silkeføret i skisporet og alle løyper vil bli kjørt opp i løpet av dagen.

Destinasjon sjef Richard Taraldsen er meget fornøyd med starten på 2018. Med tanke på fjor året, er dette en kanon start på det nye året! Nå er det bare å komme seg til fjells og få snø under beina.

Fredrik Refvem

