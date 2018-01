Får 200.000 for å lage teater for syke barn

– Vi er utrolig takknemlige og gleder oss til å sette i gang arbeidet, sier barne- og ungdomsteatersjef Bjørn Ravn Carlsen ved Rogaland Teater.

I år har Loge 5 Vesterlen, en Odd Fellow losje i Stavanger, 100-års jubileum. I forbindelse med dette, samlet medlemmene inn et større beløp gjennom utlodninger blant medlemmer som skulle gå til å gi et tilbud til barn og unge på SUS.

– Vi er allerede sterkt engasjert på SUS gjennom kafévirksomheten på SIRIUS, et tilbud til kreftpasiente. Samarbeidsprosjektet med barneavdelingen og teatret er et rent Loge Vesterlen-prosjekt, men håpet er at det etter hvert kan omfatte enda flere losjer, sier Hard Olav Bastiansen i Odd Fellow i en pressemelding.

Starter i høst

Hver måned, i to år, fra august skal BUT ha fast visning på sykehuset. Et stykke vil bli satt opp det første året og et annet året etter.

– Til nå har vi hatt begrenset kapasitet til å sette opp stykker for sykehusbarna og vi ønsker å spille teater der publikum er, og noen er på sykehus. Med disse pengene får vi nå mulighet til å glede barn i en vanskelig tid, sier Ravn.

Forestillingen blir mellom 25 og 30 minutt og skal være en koselig fortelling som passer settingen.

– Det skal være enkelt å gjennomføre og kunne spilles i et lite rom, sier han.

For barn og unge

Siden 1957 har BUT vært et kulturtilbud for hele Stavanger-regionen med klubbaktivitet for barn og unge som er interessert i teater.

– Med årene har tilbudet vokst til å bli en av hjørnesteinene i regionens kulturliv og er en viktig del av teatrets identitet, særlig lokalt i Stavanger-regionen, skriver informasjonssjef Pernille Kaldestad ved Rogaland Teater i en e-post.

Hvert år setter de opp to til tre oppsetninger og har i tillegg et kontinuerlig teatertilbud til de aller yngste annenhver lørdag.

– At BUT er en viktig og tydelig rekrutteringsarena for framtidige profesjonelle scenekunstnere er en gledelig bieffekt, men den sentrale målsetningen for BUT er naturligvis å gi barn og unge et fullverdig tilbud i dag, skriver hun.

