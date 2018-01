To innbrudd i Sandnes – mistenkt er pågrepet

Ni dab-radioer og en bærbar pc er meldt stjålet etter et innbrudd i lokalene til Broom bil i Hoveveien i Sandnes. Innbruddet skal ha skjedd i løpet av natt til mandag.

Ifølge politiet er det sikret overvåkingsbilder av det som trolig er gjerningspersonen.

Politiet har også fått melding om innbrudd i en arbeidsbrakke i tilknytning til Gand videregående skole. Ved 09-tiden mandag morgen er det meldt om at en bærbar pc og en sykkel er stjålet.

Ved 09.20 tiden melder politiet at en 34 år gammel mann er pågrepet og siktet for de to innbruddene.

