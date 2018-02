Svensk varehus kommer til Klepp, gir 15–20 nye stillinger

I dag, tirsdag, ble det klart at den svenske varehuskjeden Rusta har skrevet kontrakt med Thon Eiendom om etablering av et nytt varehus i senteret på Kleppe.

Det blir på 2200 kvadratmeter, skal åpne til høsten og vil gi 15 til 20 nye jobber.

– Vi har bygget opp en sterk norsk organisasjon, men vi vil trenge flere dyktige medarbeidere fra Klepp og omegn. Rekrutteringen starter på seinsommeren, opplyser Norgessjefen for Rusta, Erlend Kramer.

Satser stort i Norge

Etter en svært god mottakelse i Norge, med køer på alle åpninger og stadig nye besøksrekorder, har kjeden bestemt seg for å satse ytterligere i Norge.

På Kleppe får svenskene varehus nummer 20 i Norge. Det første i Rogaland kom på Sandnes for litt over ett år siden. I løpet av 2018 skal Rusta ellers åpne nye varehus i Hamar, Lyngdal, Stord, Arendal, Orkanger, Narvik og Haugesund.

Rusta tilbyr «nesten alt til hjemmet til svært gunstige priser», ifølge egen pressemelding.

Jærhagen i medvind

Senterlederen for Ami Jærhagen, Siri Øksnevad Olsen, er godt fornøyd om dagen.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger på at Rusta ligger høyt oppe på ønskelisten til våre kunder, og vi er derfor glad for at kjeden valgte å satse her i Klepp, sier hun.

Nylig ble det klart at elektrokjeden Power flytter fra Bryne til senteret på Kleppe. Der kommer også Elkjøp og en ny stor Coop Obs Bygg. I tillegg skal utvidelsen gi plass for landets største Megabutikk, Coop Express og Coop landbruk. Både Floriss og Burger King har allerede åpnet. Og senteret får også en stor bilrekvista forretning på 1100 kvadratmeter.

Puster Kvadrat i nakken

Dermed har Jærhagen - som eies av 10.000 Coop-medlemmer, men som driftes av Amfi og Thon Eiendom - fått en pangstart for det som blir tidenes største utbygging på Jæren. Den vil resultere i at kjøpesenteret på Kleppe nærmer seg Kvadrat i Sandnes, et av Norges største senter.

I dag er Jærhagen på 25.000 kvadratmeter med innendørs parkering. Nå blir samlet areal 65.000 kvadratmeter. Til sammenligning er Kvadrat etter siste utvidelse 88.936 kvadratmeter.

- Vi regner med at vi med dette tetter dagens handelslekkasje til Lura og Forus, sa styreleder Trond Inge Rødland og administrerende direktør John Thysse i Coop Klepp SA, da utbyggingen ble lansert.

Til sammen investerer de nå rundt 300 millioner i det som også blir et nytt sentrum for Kleppe.

