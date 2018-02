Solvik-Olsen møter ordførere om garanti-frys

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok tirsdag å ikke utstede noen garantier for Rogfast, før man har fått avklart situasjonen med staten om garantiene. Fylkespolitikerne mener forutsetningene for garantiene, på til sammen 16 milliarder for Rogfast, er brutt, i og med at det samtidig skal være tillatt med privat ferjedrift på strekningen.

– Respektløst

Samme problemstilling gjør seg gjeldende for Ryfast, der både fylkeskommunen og Stavanger kommune har stilt garantier på henholdsvis 4,2 og 1,8 milliarder.

Samferdselsministeren sier på sin side at det ikke er noe nytt i saken, og at det hele tiden har vært klart at EØS-reglene åpner for privat ferjedrift.

De to ordførerne møter Solvik-Olsen i Oslo 19. februar.

– Jeg er glad for at vi skal ha et møte, selv om jeg ser av hans uttalelser at det kanskje ikke er grunn til å ha for høye forventninger, sier Ege Tengesdal.

– Han sa at dersom fylkespolitikerne har vært oppegående i tidligere behandlinger av saken så har han ikke noe nytt å fortelle dere?

– Ja. Det er ganske spesielt å gi oss folkevalgte et slikt svar, og dermed antyde at vi ikke har satt oss inn i saken. Jeg pleier ikke å bruke slike ord, men jeg oppfatter dette som respektløst fra statsrådens side. Jeg hadde forventet mer alvor i tilbakemeldingen, sier fylkesordføreren.

Trenger garantien

Arbeidet med Rogfasttunnelene startet i begynnelsen av januar. Foreløpig er det avsatt penger som gjør at arbeidet fortsetter, men på et eller annet tidspunkt vil man trenge lån for å fortsette arbeidet. Skal lån utbetales, må fylkesordføreren signere på garantipapirene.

– Rogfast er i høyeste grad et ønsket prosjekt. Det ikke noe lettvint vedtak fra oss når vi nå velger å sette foten ned, når vi vet at det kan få betydning for framdriften av prosjektet. Samtidig er både Ryfast og Rogfast ferjeavløsingsprosjekter. Blant annet derfor er jeg ikke sikker på at det ikke er mulig å utfordre ESA om dette med private ferjer og konsesjon, sier Solveig Ege Tengesdal.

Christine Sagen Helgø skal være med på møtet ettersom også Stavanger har garantert for store beløp i Ryfast. Det er allerede søkt om konsesjon for privat ferjedrift i Høgsfjordsambandet når Ryfast åpner neste år.

– Åpenbart

– Vi er veldig bekymret for dette, og reagerer på at det nå gjelder helt andre forutsetninger enn det gjorde da vi gikk inn og garanterte, sier Sagen Helgø.

– Solvik-Olsen mener at forutsetningen var avvikling av offentlig ferjedrift, og at privat ferje ikke omfattes?

– Det er jeg uenig i. Slik det står i Stortingets vedtak må man kunne forutsette at det gjelder ferjedrift generelt. Etter min mening er det åpenbart, sier Christine Sagen Helgø.