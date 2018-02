Det begynte som en god miljøtanke. Gamle bildekk ble resirkulert og malt opp til gummikuler. De myker opp underlaget på kunstgressbanen. Alt var vel og bra helt til en hval strandet på Sotra med magen full av plast. Nå slår myndighetene alarm. Trine Skei Grand og Vidar Helgesen, fra de to regjeringspartiene Venstre og Høyre, gjorde dette til et tema i valgkampen. Til Dagbladet sa de at baner kan bli stengt hvis de bryter reglene som skal komme.

Konsulentselskapet Cowi har regnet på det for Miljøverndirektoratet. Rundt fem prosent av gummikulene forsvinner hvert år. Det blir til mellom tre og fem tonn svinn per kunstgressbane, i følge Cowi.

Mat for fisk

Problemet med mikroplast er at havet maler det opp i stadig mindre partikler. Til slutt er de så små at de ikke kan ses, men de blir likevel en del av næringskjeden. Kjemikalier fester seg lettere til gummi og plast. Dermed har vi et helseproblem. I tillegg kan fort fisk tolke de små kulene som mat.

Aftenbladet har tidligere skrevet om amerikanske byer som har droppet kunstgress med gummikuler. I USA ble det vist til påfallende mange krefttilfeller, spesielt blant målvakter. Banekonsulent Jon Flesjå sier at denne siden av saken er avblåst. Det er ikke påvist helserisiko ved bruk. Det er mikroplasten i naturen som er problemet.

Jon Haaland i Rogaland Jeger og Fiskeforbund liker dårlig det han hører om kunstgressbaner.

– Folk trenger en vekker. De som eier banene må bli bevisste og sikre dem slik at disse gummikulene ikke forsvinner ned i avløp og ut i vassdrag.

Vekkelse

Han får full støtte av Erik Thoring i Rogaland Naturvernforbund.

– Vi har hatt en nasjonal vekkelse etter den berømte Sotra-hvalen. De svarte gummikulene ender som mat for fisk og skalldyr. Vi kan ikke vente til noen finner på noe smart. Det må handles nå. Kommuner og idrettslag må finne måter å samle opp kulene på allerede i dag.

Thoring er opptatt av at det også må tenkes langsiktig. Hva skjer når et banedekke skal skiftes ut?

– Jeg tror denne problemstillingen har kommet litt bardus på myndighetene. De henger litt etter. Det kan godt være at dette er noe Fylkesmannen bør se på, men de reagerer vel ikke før de får regler og retningslinjer fra regjeringen. Jeg er opptatt av at kampen mot mikroplast, som alle plutselig er opptatt av, må bli mer ord, sier Thoring.

Fotballforbundet

Jon Flesjå er banekonsulent for Sørlandet og Vestlandet. Få kan mer om fotballbaner, enn han. Flesjå sier at dette tas veldig seriøst i fotballforbundet. I Rogaland gjelder det rundt 180 store og små baner.

– Vi har jobbet veldig bevisst med dette i over ett år. Snart kommer vi med et konsept som skal hindre mellom 90 og 100 prosent av utslippene.

Han forteller at det for eksempel kan dreie seg om ringmur rundt anlegget, sluser som spillerne må over når de går ut av banen og rister i drenskummer som samler opp gummikulene.

– Vi kjører tre pilotprosjekter for å se hva som fungerer. I Smeaheia i Sandnes forsøker vi nå ut et dekke uten innfyll. Hvis det fungerer, håper vi å kunne bruke det på småbaner framover.

I januar sendte helsedirektoratet ut et brev der de varsler om at det kommer forskrifter på området. Snømåking, som vist på bildene fra Eigersund, skal i framtiden skje ved at snø samles opp i depoter der gummikulene kan tas vare på.