Godt nyttår!

Været viste seg ikke fra sin beste side da 2018 ble til 2019.

– Det er ikke akkurat ideelle forhold for å vandre rundt i dress og skyte opp raketter. Det blir mer sydvest-vær, sier statsmeteorolog Lars Andreas Selberg.

– Rundt midnatt vil det være stiv kuling utsatte steder, og sterk kuling i fjellområdene. Vi venter opptil 20 meter per sekund i kastene i Stavanger. Det blir litt nedbør også, men ikke så mye, sier Selberg.

Utover natta blir det enda kraftigere vind og vinddreining slik at vinden kommer fra nordvest. Da kan det bli opptil liten storm i fjellstrøkene.

Kristian Jacobsen

Gult farenivå

Værtjenesten Yr.no har satt gult farenivå på hele Vestlandet. I dette ligger det at vi kan få kraftige vindkast.

Yr.no skriver at dette er det vanligste farenivået i Norge. Det betyr at situasjonen er moderat farlig, og det er dette nivået som tidligere var et OBS-varsel. Dette kjennetegner gult nivå:

Det kan bli skader lokalt

Strømbrudd kan skje

Utsatte togavganger kan forekomme

Vinden kan gjøre det farlig i fjellet

Oransje nivå i Sirdal

For høyereliggende strøk er farenivået oransje, som innebære det som betegnes som svært kraftige vindkast. For eksempel har store deler av Sirdal oransje farenivå.

Dette skriver Yr.no om oransje farenivå:

Blir det meldt om oransje nivå, skal du ta det svært alvorlig. Dette er noe som ikke skjer ofte, og det betyr stor fare. Forbered deg på alvorlige konsekvenser, og tenk deg om en gang til dersom du har planer om å oppholde deg i det aktuelle området.

Været kan føre til alvorlige skader

Konsekvensene blir store for mange

Reell fare for at liv og verdier kan gå tapt

Stengte veier, innstilte båter, fly m.m

I Sirdal vil vinden være sterkest fra morgenen av 1. nyttårsdag.

@Meteorologene

Mildt

Temperaturen holder seg godt oppe også i kveld, om lag 8 grader er prognosen for Stavanger. Tirsdag faller temperaturen noe, men frost skal det ikke være fare for før den andre dagen i det nye året.

