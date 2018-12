Frp skal møte Mæland om grensejustering: - Det er mulig å gjøre om et vedtak

– Pål Morten Borgli (Frp) tok kontakt med meg mandag og var oppgitt og sint, og reaksjonene har vært mye sterkere enn jeg var klar over, sier Kari Kjønaas Kjos, som er nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Mandag kom sjokkbeskjeden om at Sandnes må se langt etter Preikestolen i en ny kommune. I stedet blir landemerket en del av Strand. Sandnes-ordfører Stanley Wirak kalte vedtaket en komplett parodi, mens varaordfører Pål Morten Borgli mente grensejusteringen var en fiendtlig handling mot Sandnes som by.

På grunn av de sterke reaksjonene fra Sandnes har Kari Kjønaas Kjos bedt om et møte med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) på onsdag.

– Kan vedtaket omgjøres?

– Det er alltid mulig å gjøre om et vedtak, sier Kjos.

– Vil du ta initiativ til å omgjøre vedtaket?

– Jeg trenger først og fremst å få klarhet i hvordan det som er viktig for noen kan være en katastrofe for andre, og det er viktig for meg å få ministeren sitt syn på Sandnes sitt perspektiv i dette, sier Kjos.

– Hvordan ser du på at Pål Morten Borgli kaller dette vedtaket for en katastrofe?

– Det er innmari leit at vi ikke klarer å tilfredsstille våre lokale representanter sine ønsker, men det er ikke mulig å gjøre alle til lags, sier Kjos.

Avstanden gjør saken vanskelig

Samtidig understreker hun at det er vanskelig å sitte i Oslo og vite hva som er best i slike saker. Derfor har Stortinget overlatt til departementet og ministeren å avgjøre saker om grensejustering slik at de kan ha møter med de berørte og tilegne seg lokalkunnskap.

– Jeg tror ikke at Stortinget klarer å gjøre dette på en bedre måte, sier Kjos.

Hun har ikke vært med på behandlingen av saken, men sier at hun ble orientert om utfallet mandag morgen før pressemeldingen om saken ble sendt ut.

– Hva synes du om grensejusteringen?

– Dette er noe statsråden vurderer ut fra en helhetsvurdering, og jeg har bare fått se de punktene hun har lagt vekt på. Det vil alltid være noen som er fornøyde og misfornøyde med et vedtak. Et av argumentene ministeren har lagt vekt på er at det var en folkeavstemning med høyt oppmøte med et flertall for en grensejustering, og vi i Frp pleier å være opptatt av hva enkeltmennesker og de som er berørte mener, sier Kjos.

– Men alle innbyggerne i Forsand er ikke hørt i dette spørsmålet, og flertallet i kommunestyret ønsker heller ikke en grensejustering. Hvordan ser du på det?

– Prinsipielt bør det veie tyngst hva de som ønsker flytting mener, ikke hva de som blir igjen mener, sier Kjos.

– Et klart flertall i Finnmark ønsker ikke å slå seg sammen med Troms, men der hører dere ikke på folket. Hvorfor ikke?

– Der var vedtaket allerede gjort før det ble holdt en folkeavstemning, og de var kommet langt i prosessen allerede, og det er ikke alltid at folkeavstemninger blir fulgt, sier Kjos.