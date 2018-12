Nye Sandnes vil kreve alt på bordet om Preikestolen, inkludert SMS-er

Til møtet er det sendt ut et forslag til vedtak i to punkt fra ordførerne Stanley Wirak og Bjarte Sveinsvoll Dagestad.

1. Fellesnemnda beklager på det sterkeste overkjøringen av lokaldemokratiet som departementets vedtak om grensejustering mellom kommunene Forsand og Strand medfører.

2. Fellesnemnda ber kommunaldepartementet om samtlige dokumenter i grensejusteringssaken både journalførte og andre dokumenter som f.eks. e-poster og sms`er.

De to ordførerne vil sette fram forslaget under dagens direktesendte møte i Fellesnemda med forslag om å sende følgende brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

Forslag om vedtak:

Kommunaldepartementet fattet 10. desember i år vedtak om grensejustering mellom kommunene Forsand og Strand. Vedtaket medfører at kommunegrensen mellom Forsand og Strand blir justert slik at deler av området nord for Lysefjorden blir flyttet til Strand kommune. Den nye kommunegrensen skal tre i kraft fra 1. januar 2020. Departementets vedtak er etter det vi forstår endelig og kan ikke påklages etter reglene om klage i forvaltningsloven, men kan omgjøres av departementet selv eller av Stortinget.

Vedtaket er sterkt beklagelig og en overkjøring av lokaldemokratiet.

Det fremgår av formålet i inndelingsloven at ved grensejusteringer mellom kommuner skal det legges vekt på at dette skal sikre et funksjonsdyktig lokalt selvstyre og en effektiv lokalforvaltning. Grensejusteringer skal skape formålstjenlige enheter som kan gi innbyggerne og næringslivet tilfredsstillende tjenester og forvaltning. Grensejusteringer skal skje innenfor rammene av nasjonalt fellesskap og bygge på prinsippet om lokal medvirkning.

Vedtaket om grensejustering er i dette tilfelle ikke forankret i lokale folkevalgte organ. Forsand kommune gikk mot den nå vedtatte grensejusteringen. Grensejusteringen er således en tvangsjustering. I tillegg gikk både Sandnes kommune og Fylkesmannen mot en grensejustering.

Vedtaket vil medføre at Strand kommune etter kommunesammenslåingen mellom Forsand og Sandnes vil dele den nye kommunen i to i forhold til veiforbindelse, med en ny kommune mellom seg. Dette vil medføre en mindre effektiv lokalforvaltning. Det er bemerkelsesverdig at departementet i sin vurdering ikke berører utfordringen grensejusteringen medfører for kommunesammenslåingen mellom Forsand og Sandnes.

Videre merker vi oss at departementet nå overfører innbyggere fra en kommune med et godt befolkningsgrunnlag til en kommune som det -fra politisk hold har vært hevdet- er for liten for å møte framtidens utfordringer.

Forsand og Sandnes har lojalt fulgt opp statlige ønsker om at kommuner skal søke sammen i større enheter. En har i lengre tid forberedt ny kommune hvor en har tatt utgangspunkt i dagens kommuner i forhold til planlagt tjenestetilbud. Det er også startet opp planleggingsarbeid i forhold til ny kommune som vil bli sterkt berørt av grensejusteringen. Dette gjelder bl.a. i forhold til turisme og annen næring. Da Stortinget vedtok kommunesammenslåingen var det ut fra dagens kommuner.

Departementet påpeker selv at en grensejustering først og fremst bør være et redskap for å tilpasse kommunegrenser til eksisterende samhandlingsmønster og bruk av kommunale tjenester.

Vedtaket om grensejustering vil føre til en svekkelse av tjenestetilbudet i Nye Sandnes kommune til innbyggere i den gjenværende delen av tidligere Forsand kommune, bl.a. i forhold til skoletilbudet. Vedtaket skaper også utfordringer i forhold til planer for videre ferjeforbindelse innad i nye Sandnes kommune.

Departementet har i sitt vedtak lagt for stor vekt på at grensejusteringen medfører at prekestolområdet vil bli forvaltet av en kommune. Formålet med inndelingsloven er imidlertid først og fremst å sikre innbyggerne best mulige løsninger.

På denne bakgrunn gjør fellesnemda følgende vedtak: