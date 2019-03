UGÅ: Smil, svette og drømmer på UiS

– Drømmen? Drømmen har alltid vært å jobbe i moteindustrien, sier Mia Martine Solum Larsen (27), nummer 14 UiSI Tigers, etter første kamp i gruppespillet.

Etter et par år ved universitetet i Stavanger, hoppet Steinkjer-jenta over til BI hvor hun tar en bachelor i prosjektledelse. Lørdag gjorde hun noe av det hun liker best som student i Stavanger: Spilte futsal med damelaget Tigers. Futsalturneringen i idrettshallen på Ullandhaug utgjorde avsparket for Ugå, studentuka i Stavanger. Dette hvis man ser bort fra kick off-festen på en nattklubb i sentrum natt til fredag.

Apropos fest.

– Hvordan har livet som student i Stavanger vært så langt?

– Jeg syns det meste har vært positivt. Det er relativt billig å bo her. Det skjer mye. Det har vært bra fra dag én, sier Solum Larsen, som snart har lagt fem års studier bak seg. Tidligere bodde hun på studenthybel nær universitetet. Nå bor hun nærmere sentrum.

LES MER:

Fredrik Refvem

– Det var greit å bo litt unna sentrum, egentlig. Å komme deg litt unna. Jeg savner dyrene - sauene som gikk og beitet rundt jernaldergåren. Det var koselig.

– Hva kommer til å huske best fra studenttida?

– At de fleste på universitetet er åpne for å bli kjent med andre og få nye venner. Og vi har et veldig godt miljø i dette damelaget. Vi har det bare gøy, liksom.

Men hva gjør Mia Martine Solum Larsen når bacheloren er ferdig? Og vant Tigers mot gutta de spilte mot?

Før hun svarer, hilser vi på en annen svett spiller på sidelinja i samme hall. «Ibrahimovic» står det på ryggen hans.

– Tilfeldig valg av drakt?

Fakta: Fra Ugå-programmet Mandag 18.00: UGÅ Bingo, Akvariet på Folken. Mandag: 20.00: Gitarist og sanger Steve Gun, Folken. Tirsdag: 18.00: Speed dating og Pre Love Night, Grottene. Tirsdag 20.00: Hundre år med verdensborgerskap. Arven etter Versailles-freden, Kåkå. Onsdag 18.00: Den nye nasjonalismen i Europa – gammelt hat i ny drakt, KåKå. Onsdag 20.00: Comedybox, Grottene. Onsdag 20.00: Karpe, Stavanger konserthus. Onsdag 22.00: Afterparty Karpe 20+, Cocktailfabrikken. Ugå varer til og med lørdag. Se resten av programmet her.

Skole eller fest?

– Ikke tilfeldig i det hele tatt. Zlatan er idolet mitt. Han var best da jeg var ung. Det skadet ikke at han spilte i favorittklubben min i tillegg, sier Florent Veliqi (25) på studentlaget Lyskestrekk FC.

Veliqi, født og oppvokst i Porsgrunn, flyttet i høst fra universitetet i Bø for å gjennomføre en master i finans ved Universitetet i Stavanger.

– Bø er veldig lite i forhold til Stavanger. Alle kjenner alle. Også her er det et godt studentmiljø. Men det kommer litt an på hva du gjør det til selv. Det ligger litt unna byen. Det tror jeg er en fordel. Har du mest lyst til å feste og gå på kafé, bør du bo nærmere byen. Hvis ikke blir det mye buss. Har du lyst til å fokusere på skole, bør du bo ved skolen.

– Og du?

Fredrik Refvem

– Jeg satser en del på skolen, sier Veliqi.

Masteren skal være ferdig neste sommer. Da vil han ha studert i fem år, og være siviløkonom. Om det blir jobb eller doktorgrad, vet han ennå ikke. Akkurat denne lørdagen er han mest opptatt av å drible og kose seg med gode venner, og drømme litt om at han er… Ikke Zlatan For ute på banen forsøker han mer å spille som en annen ballkunstner, Zinedine Zidane.

Selv om han innser at han er et stykke unna.

– Hvordan gikk kampen?

– Vi tapte 3–0.

– Mot?

– Jeg fikk ikke med meg hva de heter. Det var «de i rosa».

Aftenbladet får senere opplyst at laget het Men in Pink.

Mia Martine Solum Larsen spilte fotball fra hun var 5-6 år til hun var 16, og heiet på Manchester United. Solskjær-hysteri til tross, fotball for Mia Martine er å spille med vennene i Tigers. Også de tapte første kamp i gruppespillet. 3–1 mot et guttelag.

LES MER:

Da Ole Gunnar Solskjær (46) møtte Manchester United-stjernene for første gang

Fredrik Refvem

Men i Tigers-gjengen er det bare smil.

Til våren er bacheloren ferdig, og kanskje gyver hun løs på en master.

– Det spørs om jeg får tilbud om jobb eller ikke.

Hun har jobberfaring fra motebransjen, som hun altså alltid har drømt om å etablere seg i. Det betyr trolig farvel til Stavanger.

– Skal jeg jobbe i moteindustrien, må jeg nok til Oslo, eller en av de større byene.

– Og drømmejobben i moteindustrien er?

– Det er å være innkjøper.