Vest Betong vant tredje største kontrakt for nytt sykehus

Kontrakten omfatter betongarbeider på alle de fem byggene som er en del av det nye sykehuset på Ullandhaug. Vest Betong skal levere betongarbeidene som dekker de to underetasjene på det nye sykehuset.

I tillegg kommer kulverter i grunnen som binder sammen byggene. Dette gjelder alle de fem byggene, unntatt bygg D, der betongarbeidet skal gå over første etasje.

Dette opplyser Helse Stavanger HF/Sykehusbygg HF i en pressemelding onsdag.

For Vest Betong betyr avtalen at de sikrer gjennomsnittlig 100 arbeidsplasser byggeperioden på 18 måneder. Med seg i kontrakten har de SV Betong som underentreprenør i oppdraget.

– Dette er en stor dag for oss og en tillitserklæring, sier Lars Berland, daglig leder i Vest Betong, som holder til på Forus i Sandnes. Bedriften vil starte arbeidet i juni 2019.

– Dette er den tredje største kontrakten vi tildeler for bygging av det nye sykehuset, og denne gang møter vi en ny lokal leverandør. Jeg setter stor pris på at flere når opp i konkurransen om å bygge det nye sykehuset, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus, i pressemeldingen.

Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023, er også fornøyd med tildelingen.

– Enda en brikke er på plass for å sikre at vi får bygget sykehuset etter planen. Nå skal vi sette oss ned med Vest Betong og planlegge godt, slik at vi får mest mulig sykehus for pengene, sier hun.