«Caroline» treffer Stavanger i kveld

De verste vindkastene er forventet i kveld mellom 19 og 21. Det er Stavanger og Bergen som blir rammet hardest.

– Akkurat nå er stormsenteret nord for Skottland. Den kraftige vinden beveger seg mot Stadt. Fra i kveld kan det blåse opp til full storm, sier statsmeteorolog Kristin Seter ved Meteorologisk institutt.

Fra tidlig fredag morgen vil vinden dreie mot nordvest.

– Da blir det like kraftig vind langs kysten sør for Stavanger, sier hun.

Mye nedbør

Torsdag morgen var det mye nedbør i Rogaland. Fra onsdag kveld til torsdag kveld er det forventet å komme mellom 40 og 60 mm. Totalt har det kommet mellom 200 og 300 mm nedbør fra tirsdag og torsdag.

– I dag vil nedbørmengden være på det mest intense. Det vil avta litt i løpet av ettermiddagen.

Statsmeteorologen tror ikke nedbørmengden vil få store konsekvenser. A-varselet på nedbør vil blir avsluttet i løpet av dagen.

– Det vil fortsette å regne i morgen, men det vil gå over til bygenedbør. I perioder vil det være opphold.

Hun anbefaler alle som har båt på sjøen om å ta en ekstra kikk i løpet av dagen.

– Det er høyere vannstand enn vanlig og det kan bli en del bølger. Det er varslet om 35 til 75 cm over tidevannstabelen.

Teknisk feil på Yr

Flere steder i landet har det i dag vært obs-varsel, men ikke i Stavanger. På yr.no står det at de har tekniske problemer med kartet.

– Vi har sendt ut varsel om fase A at vi har økt overvåkning og at det kan bli ekstremvær. Egentlig skulle det ha blitt sendt ut varsel i Stavanger også, men det er noe tekniske greier med yr som er årsaken til at det ikke har blitt sendt ut.

Meteorologisk institutt har derfor prøvd å spre varselet i egne kanaler.

– Yr har tolket varselet om fase A som bare et forvarsel på et uvær, men vi tolker det på en annen måte.

