Jær-ordførere skrev pelsdyr-brev til Erna Solberg

Bakgrunnen for brevet er at regjeringen i midten av januar vedtok å avvikle pelsdyrnæringen innen 2025.

Jærrådet som onsdag sendte ut brevet til statsminister Erna Solberg og landbruksminister Jon Georg Dale, består av ordførerne i kommunene Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. I brevet ber de regjeringen om å snu.

Brevet har blitt sendt til samtlige partiledere og parlamentariske ledere på Stortinget.

«Rogaland er i front globalt»

Det er totalt 49 oppdrettere i Jærrådet sitt område, der de fleste oppdretterne driver med mink, og det er nær 75.000 tisper av mink og rev.

«Det skulle slik sett ikke vær grunn for å gå til det drastiske steget det er å avvikle en seriøs næring med lange tradisjoner i regionen. Innsatsen bør heller rettes inn mot tilsyn og å få stengt farmer dersom det ikke er forsvarlig drift og god dyrevelferd», står det i brevet.

Jærrådet mener det er feil å avvikle næringen når det finnes fulltidsbønder som lever av den.

«Flere av oppdretterne har nylig etablert seg på bakgrunn av de politiske signalene som har blitt gitt. Oppdretterne har investert i nye farmer i tillit til politisk vedtak».

Jærrådet argumenterer for at pelsnæringen i Rogaland «har sterkt fokus på dyrevelferd ut fra nye retningslinjer, og er i front globalt når det gjelder å legge til rette for dyrene».

«Vil få store konsekvenser»

Videre argumenterer rådet for at den tradisjonsrike næringen heller bør rette sin innsats «inn mot tilsyn og å få stengt farmer dersom det ikke er forsvarlig drift og god dyrevelferd».

De anslår at den totale verdiskapningen for pelsdyr i Rogaland vil ligge på omtrent 430 årsverk.

Rådet mener at det å legge ned pelsdyrnæringen vil får store konsekvenser. De trekker frem eksempelet med slakteriene i Kviamarka i Hå kommune. De leverer råvarer som ikke kan brukes til menneskemat, som for til farmene.

«I stedenfor å være unyttig avfall blir restprodukt brukt til dyrefôr, og istedenfor å representere en utgiftspost, blir restproduktene en ressurs i en annen næring. Destruksjon ville medføre en utgift på om lag 50 millioner kroner, der restproduktene nå representerer en inntekt på omlag 55 millioner kroner.

Rådet konkluderer at å legge ned næringen vil ramme flere ledd.

«Det vil ha store konsekvenser, både menneskelig og økonomisk for oppdretterne, for kommunene der oppdretterne bor, om én skal legge ned en næring som har rettet seg etter tydelige politiske signal, som har tatt dyrevelferd på alvor, og som er i verdensfronten i så måte».

Pål Christensen

Ble møtt av sinte bønder

I slutten av januar dro landbruksministeren på landbruksmøtet på Varhaug. Der ble han møtt med sterk kritikk fra flere av de 600 fremmøte bøndene, som uttrykte sinne over regjeringens vedtak.

– Jeg forstår dere. Det er deres rett å kjempe videre, og jeg skal ikke frata dere noen illusjoner. Men med det flertallet som er på Stortinget nå, er jeg redd for at det er en tapt sak, sa landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) til pelsdyrbøndene den gang. Han måtte flere ganger under møtet gjenta samme innrømmelse.

– Denne saken er Fremskrittspartiets største tap i forhandlingene om regjeringsplattformen