Attendo velferd skal drive Boganes sykehjem

Attendo Velferd overtar driften fra 1.april 2018. Det skriver Stavanger kommune på sin nettside.

Kontraktsperioden er fire år med opsjon på å forlenge kontrakten med 1 + 1 år på samme vilkår. Kontrakten har en estimert verdi på 318 millioner kroner over seks år. Stavanger kommune mottok tilbud fra seks leverandører, heter det videre.

- Attendo Velferd AS scoret best på kriteriet kvalitet som ble vektet 100 prosent, og oppnådde en score på 9.65 poeng av 10 mulige. Attendo Velferd AS har levert et meget godt tilbud. Attendo er utvilsomt den beste tilbyderen innenfor innovasjon og nytenkning, og viser at innovasjon handler om mer enn bare velferdsteknologi. Basert på redegjørelsen i tilbudet vil Attendo Velferd AS levere gode brukerrettede tjenester på Boganes sykehjem, heter det i redegjørelsen.

I tillegg til Aleris Omsorg, var tilbyderne som konkurrerte om kontrakten Norlandia Care Norge, Abri Vekst, Stavanger kommune og Stiftelsen det norske diakonhjem.