Kraftig regn i ettermiddag og kveld med store lokale forskjeller

– Sauda fikk 105 millimeter nedbør i løpet av 24 timer denne helgen. Det er mest i Rogaland, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen ved Vervarslinga på Vestlandet.

I Stavanger regnet det i samme periode 12 millimeter, så her er det store variasjoner i nedbørsmengdene.

Våt søndag

Det blir vått i Rogaland søndag, med betydelige nedbørsmengder utover ettermiddagen og kvelden, både i Stavanger, i Ryfylke, på Jæren og lenger sør.

Meteorologen sier at det er vanskelig å forutse hvor det vil regne mest fordi det er knyttet stor usikkerhet til prognosene. Det som er klart er at det vil være store lokale forskjeller, og at de områdene som får intensiv nedbør på kort tid vil få store mengder med regn.

Pål Christensen

Lettere mandag

Sent søndag kveld vil det regne mindre, og mandag kan skydekket sprekke opp. Vi vil da få oppholdsvær, og kanskje få glimt av sol. Samtidig faller temperaturene, og vi får mindre vind utover i uken.

I 2011 hadde Stavanger 22 grader i begynnelsen av oktober, så det er ikke rekordvarmt for årstiden når temperaturen nå ligger mellom 15 og 18 grader, selv om det ikke er vanlig med så høye temperaturer i midten av oktober.

1. oktober for 7 år siden hadde Sola 23,1 grader.

Mer regn i neste uke

Og nye lavtrykk vil sørge for mer nedbør både onsdag og torsdag.

Værvarselet for Rogaland: Sør og søraust opp til stiv kuling på kysten og utsatte steder. Perioder med regn. I ettermiddag dreining til nordvest frisk bris, først i nord, i kveld liten kuling. Regn og regnbyger. Lokalt mye nedbør. Utrygt for torden.

Selv om det har bøttet ned over store deler av Rogaland, hadde ikke Rogaland brann og redning hatt et eneste oppdrag med å pumpe opp vann fra kjellere ved 11-tiden denne søndagen.

– Vi har ikke hatt noen utrykninger for å hjelpe huseiere som har fått vann i kjellere, sier vaktleder Stein Arild Egeland ved Rogaland brann og redning.

NVE, Norges vassdrags og energidirektorat, har sendt ut varsel om at det søndag ventes lokalt mye nedbør i Rogaland.

Det kan komme 60-80 mm ut dagen, og det kan være perioder med intensiv nedbør på kort tid som kan gi fare for overvann i tett bebygde områder samt fare for lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred i bratt terreng.