Brannvesenet: - Kaos!

– Ledningsnettet er fullt i alle kommuner som følge av all nedbøren som har kommet. Det vil ta tid før ledningsnettet svelger unna slik at vannet forsvinner. Det betyr at det vil samle seg mye vann på de laveste punktene, sier Stein Arild Egeland, vaktleder Rogaland brann og redning.

– Hvordan vil du beskrive situasjonen hos dere?

– Det er kaos!

Telefonen hos brannvesenet står ikke stille i regnværet.

– Publikum får panikk på grunn av all nedbøren. De er ikke forberedt og har ikke fjernet løv og blader i sluker. De må holdes rene for at vannet skal forsvinne.

Mange kjellere er oversvømt, men Egeland har ikke oversikten over antallet.

– Folkene våre jobber på spreng. De har mange adresser de skal reise ut til.

På Fjogstadveien i Klepp har brannvesenet hentet hjelp av en gravemaskin for å bedre dreneringen slik at alt vannet kan passere.

– Jeg vil ikke si at regnværet har skapt dramatiske eller alvorlige situasjoner, men når det kommer så mye nedbør må folk forstå at vannet trenger tid på å forsvinne, sier Egeland.

Rogaland brann og redning dekker kommunene Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Sola, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger, Time og Finnøy.