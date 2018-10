17 prosent flere tar bussen etter bomringen

– Dette er den største passasjerveksten vi har hatt noen gang, sier Odd Aksland, administrerende direktør i Kolumbus.

I uke 39 og uke 40, altså uka før og den første uka etter at de nye bomringene ble satt i drift, har det kostet 1 krone å ta bussen.

– I uke 39 var økningen på om lag sju prosent, sammenlignet med de tre ukene før. I uke 40 var økningen på hele 17 prosent. Det er fantastisk gode tall, sier han.

Det innebærer at antall daglig reisende har økt fra om lag 80.000 til om lag 90.000. Den store økningen medførte også at enkelte busser måtte kjøre forbi holdeplasser for bussen var full.

– Vi har brukket ned tallene fra uke 40 til rutenummer og enkeltavganger for å se hvor vi lå på bristepunktet. På mandag har vi derfor omdisponert noe av materiellet vårt, det vil si leddbusser, 15-metersbusser og vanlige 12-metersbusser. På avganger med stor trengsel har vi satt inn leddbusser, sier han.

Må fortsatt regne med ståplasser

Aksland understreker likevel at folk må regne med at det i rushtiden ikke vil være sitteplasser til alle.

– Vi er nødt til å kalkulere med ståplasser. Vi er en storby. Det er veldig positivt at folk har begynt å ta bussen og jeg regner med at de vil venne seg til at de innimellom må stå, sier han.

– Har det vært mange reaksjoner fra de reisende?

– Når det er rolig og stille, er det et tegn på at det fungerer. Selv om det er en veldig liten andel av de 90.000 som reagerer, må vi ta det på alvor likevel.

I tillegg til å omdisponere noen busser, har Kolumbus totalt 11 busser i beredskap; 5 rundt Stavanger og 6 i Sandnes og omegn. Disse vil fortsatt være i beredskap når høstferien er over.

Folk har lært å bruke appen

– Kan det være en fare for at flere velger vekk bussen når billetten ikke lenger koster 1 krone?

– Nei, jeg tror de gode tallene fortsetter. Viktig med kampanjen var å få folk til å lære seg til å betale med app slik at vi slipper å bruke tid og ressurser på kontant betaling. Det blir veldig spennende å se framover om nye reisevaner dukker opp. Ved at folk setter bilen hjemme av og til blir det et annet reisemønster. Det vil vi se over litt tid, sier Aksland.

– I så fall vil det være godt for miljøet, nyttetrafikk og kollektivtrafikken kommer raskere fram. Det samme gjelder de som ikke kan la bilen stå.