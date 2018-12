Aftenbladets adventskalender luke 7

Bli med Aftenblad-nissen på rundreise i Rogaland fram til 24. desember. Hver dag publiserer vi en ny video der du skal svare på et spørsmål om hvor nissen er eller om stedet der nissen befinner seg.

Du kan svare på dagens oppgave nederst i saken.

Nissen har vært høyt og lavt både i Dalane, på Jæren, på Nord-Jæren og i Ryfylke.

Svaret på spørsmålene kan både være navnet på et tettsted, et område, et produkt, et vatn, ei bru, en øy eller en person.

Hovedvinneren trekkes blant dem med flest riktige svar, og vinneren kan velge mellom flere flotte premier:

To Sonos Play:1-høyttalere.

To Google Home-høyttalere.

Apple Watch series 3.

Apple TV 4K 64 GB inkludert gavekort på 1000 kroner.

Alle med minst ett riktig svar er med i trekningen av 10 gavekort på 500 kroner.

Du må være pålogget Aftenbladet.no for å svare, og du kan sende inn ett svar for hver luke fram til jul.

Vinnere blir kontaktet på epost etter 24. desember og vil bli offentliggjort på Aftenbladet.no og i Aftenbladet. Lykke til!