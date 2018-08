Bompengeaksjonene: Ulovlig aksjon blokkerer motorveien

#Bompengeaksjonen #Stavanger: Fremdeles trafikale problemer på Bybrua, i Haugesundsgata, i Madlaveien v/ teateret og delvis i Kannik. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) August 22, 2018

Trafikken stod bom stille over Bybrua, gjennom hele Østre bydel, Kannik og ut til E39 da bompengemotstanderne aksjonerte fra klokka 18 onsdag. Selv om aksjonen skulle avsluttes klokka 18.30 stod trafikken fortsatt stille klokka 20.

Ulovlig aksjon

Etter at bompengeaksjonen formelt var avsluttet klokka 18.30 valgte enkeltbilister i grupper å fortsette aksjonen på ulike steder i Stavanger. På motorveien E39 la tre biler seg i bredden og blokkerte trafikken mens de tutet i takt og blinker med lysene. Ingen kom forbi de tre bilene som sperret hele kjøreretningen. De opptrer i flere puljer, sier en innringer.

Politiet bekrefter at grupperinger av aksjonister fortsetter.

– Vi overvåker situasjonen og har patruljer ute. Vi registrerer at dette er ut over rammene som vi har gitt godkjenning til , sier operasjonsleder.

– Dette kan fort komme inn under veitrafikklovens paragraf 3 som er førerkortbeslag, sier operasjonsleder.

Foreløpig overvåker politiet og søker å få kontroll over aksjonistene slik at de avslutter blokkeringen av motorveien.

– Det er veldig synd. De aller, aller fleste har overholdt rammene for demonstrasjonen. Så er det noen få som går solo, sier politiet.

Politiet meldte at trafikken stod i stampe allerede klokka 17.45 onsdag ettermiddag på Bybrua i Stavanger. En time senere stod den i Sandnes også.

To timer etter at aksjonen startet, og halvannen time etter at den skulle vært avsluttet, stod trafikken fortsatt nesten stille over Bybrua, i Haugesundsgata, i Madlaveien ved teateret og i Kannik.

Mange biler fortsatte også å tute, slik de hadde gjort mens aksjonen pågikk, forteller flere innringere til Aftenbladet.

Stavanger: Siste bil i bompengeaksjonen kjørte fra Grasholmen klokka 18.30. Apeller og sang avsluttes og folk er på vei hjem, melder politiet. Trafikken står fortsatt stille i Haugesundsgata i Østre bydel klokka 18.40.

Klokka 18.50 meldte politiet at køen over Bybrua løser seg opp, men ti minutter senere, klokka 18.50 står den bom stille igjen. Klokka 19.30 er det fortsatt svært saktegående kø over Bybrua.

En time tidligere strakk køen seg hele veien til Verven i Østre bydel, og opp gjennom Bergelandstunnellen. Politiet opplyser at det er ventet at køene vil forplante seg til E39.

Sandnes: Politiet anslår omkring 1000 demonstranter som protesterer i Sandnes mot bompengestasjonene som kommer 1. oktober. Antallet demonstranter vokser stadig. Trafikken dirigeres av politiet i Oalsgata for å unngå at det stopper helt opp.

Demonstrasjonen skaper kø i Oalsgata.

Politiet advarte i forkant om at det kunne bli kø

- Trafikkproblemene kan oppstå lenge før aksjonen starter klokka 18 og vil kunne vare til langt ut over kvelden, skriver de i et innlegg de la ut på Facebook tirsdag:

«Det er ventet at aksjonene mot bompenger i Stavanger og Sandnes onsdag vil føre til at andre bilister vil få store problemer med framkommeligheten. Omfanget av trafikkproblemene er uvisst fordi ingen vet hvor mange som vil delta. I Stavanger må vi regne med at de landfaste øyene, Stavanger øst, sentrum, Hillevåg, Kannik, Madlaveien og andre hovedveier blir hardt rammet. Også i Sandnes vil det trolig bli betydelige trafikale utfordringer i aksjonsområdet», skriver politiet på Facebook.

De anbefaler alle som må ut på veiene for å rekke jobb, fly, tog og liknende til å være ute i svært god tid.

Kan bli langvarig

Det understrekes at trafikkproblemene kan vare i flere timer.

«Politiet forutsetter at aksjonsledelsen sørger for at vilkårene for aksjonen er kjent og blir fulgt. Vi forutsetter også at dere som deltar bidra til at aksjonen blir gjennomført innenfor godkjente rammer, slik at nødetatene får gjort jobben sin og dere ikke påfører øvrige innbyggere unødvendig stor belastning. Politiet presiserer at loven naturligvis også gjelder under slike aksjoner», heter det i Facebook-meldingen.

Jarle Aasland

– Vis folkeskikk

Nødetatene og Stavanger kommune har ressurser på Hundvåg-siden i forbindelse med aksjonen for å ivareta sikkerheten til innbyggerne.

«Spørsmål om aksjonene må rettes til de som har søkt og er ansvarlige, og vi har ikke anledning til å svare på spørsmål her. Vi ber ellers om folkeskikk og varsomhet, både i kommentarfeltet og på veiene», skriver politiet og avslutter:

«Ta ansvar, så unngår vi uheldige episoder under aksjonen!»

