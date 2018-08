Bompengeaksjonene i kveld: Kan bli trafikkproblemer i flere timer

- Trafikkproblemene kan oppstå lenge før aksjonen starter klokka 18 og vil kunne vare til langt ut over kvelden, skriver de i et innlegg de la ut på Facebook tirsdag:

«Det er ventet at aksjonene mot bompenger i Stavanger og Sandnes onsdag vil føre til at andre bilister vil få store problemer med framkommeligheten. Omfanget av trafikkproblemene er uvisst fordi ingen vet hvor mange som vil delta. I Stavanger må vi regne med at de landfaste øyene, Stavanger øst, sentrum, Hillevåg, Kannik, Madlaveien og andre hovedveier blir hardt rammet. Også i Sandnes vil det trolig bli betydelige trafikale utfordringer i aksjonsområdet», skriver politiet på Facebook.

De anbefaler alle som må ut på veiene for å rekke jobb, fly, tog og liknende til å være ute i svært god tid.

Les mer om aksjonen her:

Kan bli langvarig

Det understrekes at trafikkproblemene kan vare i flere timer.

«Politiet forutsetter at aksjonsledelsen sørger for at vilkårene for aksjonen er kjent og blir fulgt. Vi forutsetter også at dere som deltar bidra til at aksjonen blir gjennomført innenfor godkjente rammer, slik at nødetatene får gjort jobben sin og dere ikke påfører øvrige innbyggere unødvendig stor belastning. Politiet presiserer at loven naturligvis også gjelder under slike aksjoner», heter det i Facebook-meldingen.

Jarle Aasland

– Vis folkeskikk

Nødetatene og Stavanger kommune har ressurser på Hundvåg-siden i forbindelse med aksjonen for å ivareta sikkerheten til innbyggerne.

Les også:

«Spørsmål om aksjonene må rettes til de som har søkt og er ansvarlige, og vi har ikke anledning til å svare på spørsmål her. Vi ber ellers om folkeskikk og varsomhet, både i kommentarfeltet og på veiene», skriver politiet og avslutter:

«Ta ansvar, så unngår vi uheldige episoder under aksjonen!»

Godkjenningene for Stavanger og Sandnes ligger her: https://www.politiet.no/…/…/2018/08/21/aksjon-mot-bompenger/

Mer om bompenger: