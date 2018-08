Sandnes-folk jublet for gull til Jakob Ingebrigtsen

Jubelen var stor da 17-åringen løp inn til EM-gull med fire hundredelers margin til nestemann.

Nesten 1000 møtte opp til den spesielle begivenheten. Det ble en nervepirrende finale som kanskje utviklet seg litt annerledes enn det mange hadde sett for seg. Der brødrene Ingebrigtsen til nå lenge har ligget langt bak i feltet, der havnet de i finalen fort langt framme. De to siste rundene førte de an, før Jakob gikk alene i spiss på oppløpssiden. Konkurrentene kom på ham de siste metrene, men Jakob fikk skutt fram sitt 17 år gamle hode og tok slik de nødvendige centimetrene på målstreken.

Da brøt jubelen løs på Sandnes idrettspark. Nå har alle de tre brødrene EM-gull på 1500 meter.

Noen av de begeistrede var Mari Barstad Skjæveland, Frida Eik Sætren og Sofia Roan Aareskjold. De sto og heiet med det norske flagget under finalen.

– Norge er best, sier Skjæveland.

– Henrik, Jakob og Filip eier, roper Sætren.

– De er drid flinke! uttrykker Aareskjold, med et veivende flagg.

Barn løp om kapp på banen der brødrene Ingebrigtsen har brukt så mye tid på trening og konkurranse, et grovarbeid fredag kveld ledet fram til litt av et høydepunkt; 1500 meter i EM der både Henrik, Filip og Jakob møttes til kamp om medaljene.

– En helt spesiell opplevelse å se finalen på banen brødrene trener på til daglig. Nesten så man kan se dem for seg her, når de skal løpe om litt under en time, sa Arild Netland, nestleder i brødrenes klubb Sandnes Idrettslag før løpet.