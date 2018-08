Erna Solberg ønsker rask Solvik-Olsen-retur - freder Høie

På pressekonferansen i regjeringens representasjonsbolig skrøt Erna Solberg over alle resultatene Solvik-Olsen har oppnådd som samferdselsminister.

Statsministeren ville også takke ham for bidraget til regjeringen også som Frp-nestleder, ikke minst bidragene til å snekre sammen regjeringserklæringene i 2013 og 2018.

– Jeg ser fram til å samarbeide med deg også i framtiden. Dette er ikke et farvel til politikk, men «på gjensyn» til politikken. Det er en tid der ute (USA) og et håp om at du kommer tilbake, sa Solberg, som samtidig understreket sin forståelse på at han ville flytte for å ta hensyn til og være sammen med familien.

– Det har vært en fantastisk reise å få være med på, responderte Solvik-Olsen.

– Jeg gleder meg til å se veien videre, sa han og siktet til oppgaver som han ikke rakk å fullføre og reformer han har satt ut i live.

– Tusen takk for reisen så langt, sa Solvik-Olsen - ett av mange signaler om at han er alt annet ferdig med rikspolitikken.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Allerede i april åpnet han for stortingscomeback og for å ta over etter Siv Jensen (Frp) som partileder.

Solberg opplever ikke at selve regjeringsprosjektet blir svekket av Solvik-Olsens exit, men hun innrømmer følgende:

– Det er jo et stort tap for oss når en vi har jobbet tett med i så mange år og har vært med på byggingen av dette prosjektet, tar en tid vekke, men det er viktig å si, som jeg sa også innledningsvis, at dette også egentlig er et «på gjensyn» - ett år ute av landet med andre oppdrag, sa Solberg.

Høie sitter trygt

Hun freder også Bent Høies plass i regjeringen til tross for at han har søkt jobben som ny fylkesmann i Rogaland, et oppdrag han tidligst kan overta i 2021 etter endt stortingsperiode.

– Jeg mener vi har en veldig god helseminister, og han har vært veldig tydelig på at han ønsker å fortsette som helseminister, og jeg ser ingen til grunn til at han ikke fortsatt skal være det, sa Solberg, som ikke ønsket å komme inn på om Sylvi Listhaug ble vurdert som ny statsråd.

Søviknes hjem til familien

Solberg takket også avtroppende olje- og energiminister Terje Søviknes som ifølge Solberg «ønsker å reise hjem til Os og familien».

Søviknes ble rost for en trygg styring av sitt departement i en krevende periode for olje- og gassnæringen.

– Den er så utforlig viktig for arbeidsplasser i hele landet og for vår felles verdiskaping, sa Solberg.

Særlig ble han rost for å ha bidratt til å opprettholde et høyt aktivitetsnivå i næringen og stimulere til arbeid med kunnskap, teknologi, kostnadskudd og kompetanseheving.

– Selv om det er med tungt hjerte jeg nå har tatt dette valget, er det en helt riktig beslutning å dra tilbake til Os, fordi jeg trenger mer tid med familien og ikke minst mine to barn på 14 og 11 som jeg vet venter på meg i kveld og er veldig glad for at pappsen nå kommer hjem, sa en lettere rørt Søviknes, som skal hjem til Os for å ta tilbake ordførerstolen.

Her er tidspunktene for nøkkeloverrekkelsene fredag: