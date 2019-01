Mimir blir Rødt-topp i Stavanger

32-åringen fra Stokka i Stavanger – kjent som samfunnsdebattant, journalist, forfatter, innbitt Viking-tilhenger og tidligere politiker – har nå gått på dagen fra jobben som nyhetssjef i Klassekampen.

– Jeg fikk en henvendelse fra nominasjonskomiteen i Stavanger og hadde et familieråd med samboeren. Det ender med at vi tar med oss datteren vår, som snart er to år gammel, og flytter til Stavanger til sommeren, sier Kristjánsson til Aftenbladet.

Tirsdag morgen tok han et morgenfly fra Oslo til Stavanger for å være med på nominasjonsmøtet i Stavanger Rødt onsdag kveld.

– Rødt er i medvind

Mimir Kristjánsson, som var leder i Rød Ungdom fra 2006 til 2008, mener Rødt har gode muligheter til å sikre seg langt flere stemmer i Stavanger enn de knapt 800 som stemte på partiet ved forrige kommunevalg, i 2015.

– Jeg har stor tro på at det kan gå veldig bra. Rødt er i medvind og med Bjørnar Moxness på Stortinget har vi god sjanse på å klare sperregrensen på 4 prosent ved neste valg.

– Rødt har i dag én bystyre- eller kommunestyre-politiker i Rogaland, Sara Nustad Mauland i Stavanger. Ser du for deg en ensom jobb?

– Nei, for jeg ser for meg at vi skal bli flere, at partiet skal vokse. Siste måling fortalte at vi har gått fra 1,3 til 3,4 prosent i Stavanger. Rødt er et parti i medvind, sier Kristjánsson til Aftenbladet.

– Ikke ablegøyer i gata

Rødt er av mange betraktet som et useriøst, rabulistisk parti, tror Kristjánsson. Det mener han det bør bli slutt på.

– Partiet driver ikke lenger med ablegøyer i gata, men jobber seriøst og skikkelig med politikk som betyr noe i folks liv. Politikken er ikke så radikal, den er godt jorda i folks virkelighet. Derfor bør folk gi Rødt en sjanse, sier Kristjánsson.

Vil støtte Kari Nessa Nordtun

På papiret blir han nå ordførerkandidat for Rødt i Stavanger, men innser at det neppe er hans navn som skal pryde ordførerkontordøren i neste periode. Men det er viktig å vippe Høyre av tronen, mener han.

– I Stavanger har det vært Høyre-styre siden jeg var 9 år gammel. Nå er det virkelig på tide med et skifte, selv om Høyre-folk i Stavanger er greiere enn Høyre-folk andre steder. Blir vi større og sterkere i byen, kan vi bidra til et godt alternativ på venstresiden, antakelig med Kari Nessa Nordtun som ordfører, sier Kristjánsson.

– Hva er galt med Høyre-styret?

– Vi bor i den rikeste byen i det rikeste landet, i den rikeste tiden. Da henger det ikke på greip at flere tusen unger skal vokse opp i fattigdom. Utenom Oslo er Stavanger den byen med størst forskjeller i Norge. Så er det en rekke uløste oppgaver når det gjelder sosial dumping, å innføre regler for hvordan kommunen skal sikre arbeidsvilkårene når man kjøper inn tjenester. Slike regler er innført i Oslo, etter modell fra Telemark, men dette har ikke Stavanger gjort. Cruisetrafikken og bompengeopprøret er andre eksempler på at de som styrer ikke har lykkes med løsningene sine, mener Kristjánsson.

– Dessuten handler det om hva som skal komme i tillegg til oljenæringen, og da er det så viktig at debattene tas der framtiden skal være – at debattene ikke bare foregår i Oslo. Jeg håper jeg kan gi et beskjedent bidrag, sier han.

Hodet er rødt, hjertet mørkeblått

Da det ble kjent at Kristjánsson skal inn i politikken igjen, måtte han gå på dagen som nyhetssjef i Klassekampen. De to funksjonene er ikke forenlige med hverandre. Men en tilværelse som Rødt-politiker i Stavanger blir neppe heltidsstilling. Mimir Kristjánsson tenker fortsatt å ha skriving som et levebrød.

Når han ikke jobber, er ønskedrømmen å farge fotball-Norge mørkeblått.

– Hodet er rødt, men hjertet er blått. Jeg gleder meg til å ta plass sammen med Hordene på hjemmekampene, sier den svorne Viking-tilhengeren.