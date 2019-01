Innbruddstyv tatt etter 30 minutter

Klokka 03.28 natt til lørdag fikk politiet melding om at en mann hadde tatt seg inn i et hus i Stavanger sentrum. Da en patrulje kom til stedet tre minutter senere, var tyven borte.

Beboeren kunne fortelle at den ubudne gjesten hadde stjålet en telefon og en ryggsekk. Politibetjentene fikk også en kort beskrivelse av innbruddstyven, som en snau halvtime senere, klokka 03.54, ble pågrepet sammen med en annen person.

Begge ble satt i arresten. Fornærmedes mobiltelefon og ryggsekk kom til rette.

Fyll

Klokka 03.22 rømte en 17 år gammel gutt fra en institusjon i Stavanger. Politiet fikk melding om at tenåringen hadde hoppet ut av et vindu. Gutten, som ble etterlyst, kom til rette senere natt til lørdag.

I 01.30-tiden måtte politiet ta seg av en overstadig beruset kvinne på Kleppe. Hun ble kjørt til legevakt.

Noe senere natt til lørdag måtte politiet vekke en mann som hadde sovnet utenfor konserthuset i Stavanger. Han ble kjørt hjem.

På grunn av beruselse, krangling og knuffing ble flere pålagt å forlate sentrum. Blant disse var en 61 år gammel mann som ble bortvist fra Stavanger sentrum fordi han var ufin mot gjester på et utested. På Stord ble en ung mann vist hjem fordi han var for nærgående overfor kvinner, opplyser politiet.

En kvinne valgte politiet å kjøre i arresten da hun ikke var i stand til å ta vare på seg selv.

Bilberging

I 02.00-tiden i Haugesund ble en 23 år gammel kvinne anmeldt for bruk og besittelse av narkotika. Politiet sjekket 23-åringen i forbindelse med at vakter på et utested reagerte på hennes oppførsel.

Politiet opplyser videre at det natt til lørdag var et trafikkuhell i Jernalderveien i Stavanger. Ingen kom til skade.

Også lenger sør i distriktet meldes det om trafikale problemer. I bakken opp fra Helleland, i sørgående retning, står et vogntog fast. Politiet opplyser at vogntoget blir stående til lørdag. Skilt er satt opp.