Selv da rådyret ble voksent og levde et fritt og vilt liv i naturen, kom det fram fra skogen for å hilse på sine tobeinte venner.

– Bambi, hvor er du? Gutten, Gutten, kom nå?

Kallingen sist søndag ble igjen uten resultat. Siste kontakt var 9. november. Og familien fra Hinna har siden tatt turen til skogen i Sandnes omtrent en gang i uken med tulipaner, epler og andre godsaker, slik de har gjort i over tre år.

– Nå vil vi bare finne ut hva som har skjedd, sier matfar Roald Ludvigsen.

Har oransje halsbånd

Rådyret er lett å kjenne igjen. Det er nok det eneste rådyret i landet som er utstyrt med oransje halsbånd, slike som brukes på jakthunder og det ble gjort nettopp for at det ikke skulle bli skutt under jakta. Halsbåndet tas av etter hver sesong.

– Skulle det være skutt, håper vi å få vite også det, sier Ludvigsen.

For vennskapet går tilbake til 14. juni 2014. Da oppdager postbudet på Nedre Stokkavei i Stavanger at det ligger et lite rådyr midt på veien. Hun passerer, tar ruten, men da hun kjører tilbake, ligger rådyret fortsatt på samme plass. Ser ut som det er påkjørt.

Flyttet inn hos jeger

Hun tar det ut av veien og ringer Ludvigsen som hun kjenner som både dyrevenn og jeger. Han kontakter igjen en dyrlege. Beskjeden er ikke god. Så lenge dyret er flyttet av mennesker uten å være pakket inn i gras, er det liten sjanse for at det vil bli hentet av mora. Avliving er derfor et alternativ. Eller så kunne man jo prøve å gi det H-melk, kun H-melk, med tytteflaske.

- Det var ikke noe jeg hadde sett for meg, sa Ludvigsen, da Aftenbladet skrev om saken.

Han og samboeren Jorunn Olsen ble plutselig fosterforeldre til en bitte liten rådyrkalv. Navlestrengen hang fortsatt ut da det ble funnet.

Husvarm

Snart drakk det melk. Snart vokste det til. Snart fulgte det familien rundt som en kjærlig hund.

De gjerdet inn hele den rundt 700 kvadratmeter store eiendommen, slik at rådyret kunne boltre seg fritt ute. Etter hvert som det ble større, måtte også gjerdet bli høyere. Til slutt var det to meter.

Inne fikk det gutterommet og gulv dekket med gummimatte. Rådyret tok del i dagliglivet. Ble et populært innslag for barna.

Tilbake til naturen

Etter ett år i en beskyttet tilværelse, kom den store prøven: Rådyret måtte tilbake til naturen. Det ble tatt med til en skog.

- Det fulgte etter bilen. Det ville bli med oss hjem. Det var helst litt trist.

Men dyrevennene kom raskt tilbake med epler, pærer, blomster og alt det rådyret hadde fått før.

Siden har de vært der en gang i uken i over tre år. De har holdt plassen for seg selv. De ville heller ikke ta med Aftenbladet da vi skrev om saken julen 2017. Det viktigste var å ta vare på et unikt vennskap. De vil ikke gjøre noe som kunne ødelegge forholdet.

– Det har vært tankevekkende å følge rådyret slik vi har gjort, sier Ludvigsen nå.

Gutten husker sine

De har sett at et rådyr gjør seg sine tanker. Det handler ikke bare på instinkt.

Og det kjenner igjen mennesker. I deres familie var det bare noen som fikk nærme seg.

Det har også studert rådyrets familieliv. Gutten fant seg en kjæreste som noen ganger ble med til mateplassen. Hun var ikke redd familien, men holdt seg mer i bakgrunnen. Seinere ble hun observert med kalv, men det man tror var kalven, ble funnet død i en myr - og det man tror var moren, døde etter å ha vært fastklemt mellom en grind og et gjerde i mange dager.

– Kan det være at Gutten nå bare har tatt turen langt vekk?

– Det er jo det vi håper. Det kan jo være at det har søkt mot Hommersåk eller i andre retninger, sier Roald Ludvigsen, som har lagt ut etterlysningen med foto i et stort nærområde rundt Vatneleiren.

