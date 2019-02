Restaurantene i Pedersgata omsetter for 100 millioner: - Gata vil dø uten biltrafikk

Har du kjørt til Pedersgata for å kjøpe take away? Det kan snart bli mer tungvint. I løpet av året blir gata enveiskjørt, og etter hvert kan den bli gågate. Restaurant-eierne er skeptiske.