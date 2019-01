Mann døde etter arbeidsulykke i Tananger

Det var den 54 år gamle Adam Terlinski som omkom etter fallulykken på en arbeidsplass i Tananger forrige torsdag. Hans pårørende i hjemlandet Polen er varslet.

– Vi har startet etterforskning for å finne ut hvordan og hvorfor denne ulykken skjedde, og om det eventuelt er noen som kan stilles til ansvar for den, sier politiadvokat W. Rand ved seksjon for Nordsjø- og miljø i Sør Vest politidistrikt.

Ulykken skjedde i 13-tiden torsdag 10. januar. Terlinski falt fra en lift ved en bedrift i Tananger, og pådro seg blant annet alvorlige bruddskader. Han døde på Stavanger Universitetssjukehus (SUS) i helgen.

Avhør og undersøkelser

Foreløpig har politiet utført kriminaltekniske undersøkelser, samt avhørt vitner. Tirsdag blir det gjennomført oppfølgingsavhør.

Ifølge Rand er den omkomnes pårørende i hjemlandet varslet, og de har fått oppnevnt Kjetil Mjaaland som bistandsavdokat.

Flere bedrifter involvert

Rand vil ikke opplyse om navnet på bedriften der ulykken skjedde. Flere bedrifter er involvert, og det er uklare omstendigheter både rundt ansettelsesforhold og arbeidsforhold.

Tilsynsleder Guro Fykse i Arbeidstilsynet bekrefter at også de er involvert i saken, og at de uklare ansvarsforholdene mellom flere bedrifter er en av tingene også de ønsker å kartlegge nærmere.

