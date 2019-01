Tredjeplass til Jåttå i nasjonal kokkekonkurranse

Det var hektisk på kjøkkenet til TINE matcup, som ble avholdt på Jåttå videregående skole i Stavanger fredag.

Fem lag fra andreåret på videregående skoler fra hele landet kjempet om seieren. Deriblant det lokale laget «Team PMS» fra Jåttå Videregående skole.

Målet med konkurransen er blant annet å øke rekrutteringen til yrkesfag som kokk- og servitørfaget, og sikre at norske mattradisjoner får verdige forvaltere også i fremtiden.

Fakta: TINE MatCup 2019 TINE MatCup er en landsomfattende konkurranse for kokk- og servitørelever for elever som går andre året på videregående. Konkurransen er et samarbeid, og arrangeres av TINE og Norges Kokkelandslag. Målet med TINE MatCup er blant annet å øke rekrutteringen til yrkesfag som kokk- og servitørfaget, og sikre at norske mattradisjoner får verdige forvaltere også i fremtiden. Lagene i finalen var «Rolig mix» fra Ålesund, «Team PMS» fra Stavanger, «Power Rangers» fra Trondheim, «The Golden Trio» fra Raufoss og «STS Nannestad» fra Nannestad. Kilde: TINE.no

Fredrik Refvem

«Team PMS»

– Jeg begynner på soppen, lyder det fra Magnus Svendsbø.

Inne på kjøkkenet er det full fres – det er mye å holde styr på når det skal lages to retter og én dessert.

I en kjele koker kyllingkraft, og ved siden av står en gryte med noe som likner på potetgull.

– Det er vestlandschips, skyter Svendsbø inn.

Kokkeelvene Svendsbø og Petter Soma er med på Stavangerlaget «Team» PMS», og synes det er veldig gøy å delta i konkurransen.

– Vi har det veldig kjekt, sier guttene.

Sammen med Silje Dalane konkurrerer de om å vinne en inspirerende matfaglig dag i Oslo.

Serverte håndballjentene

I finalen skulle finalistene lage en treretters middag, hvor hovedretten blant annet måtte inneholde fersk Liveche kylling, grønnsaksgarnityr og saus. «Team PMS» valgte å lage kremgo-is til dessert.

Men selv om matlagingen er en stor del av konkurransen, blir ikke lagene vurdert på matlagingen alene. Hvordan maten blir servert, er også viktig.

Og rettene skulle ikke serveres til hvem som helst. Lagene hadde ingen ringere enn de norske håndballjentene til bords.

- Vi gleder oss til å se hva de har å by på, sa en spent Camilla Herrem, før maten ble servert.

– Vi liker jo konkurranse. Vi fikk ikke finale i desember, så det er fint å være med på dette her, lød det fra landslagstrener Thorir Hergeirsson.

I tillegg til håndballjentene hadde Landbruks- og matminister Bård Hoksrud tatt turen til Jåttå.

Fornøyd

Etter at maten var servert kunne endelig «Team PMS» puste lettet ut. De tre kokkeelevene forteller at de er tilfreds med egen innsats.

– Det har gått ganske bra. Bedre enn forventet, sier Dalane, som var servitør for laget under konkurransen.

– Jeg var nervøs for hvordan det skulle gå med osten på forretten, men det gikk heldigvis bra, sier hun.

Fredag kveld ble det klart at laget fra Jåttå sikret seg en solid tredjeplass. Nannestad videregående skole gikk av med seieren.

I en pressemelding skriver arrangøren at «Juryen var svært imponert over elevene i årets finale, og mener nivået blir høyere og høyere for hvert år».

Hoveddommer og manager for kokkelandslaget, Jørn Lie, var fornøyd med konkurransen.

– Det er en bragd i seg selv å komme hit, og jeg er mektig imponert over hva de presterer, sier Lie til Aftenbladet .