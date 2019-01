Langeland: Skuffet, men ikke overrasket

– Jeg er skuffet, ja. Men jeg var ganske pessismistisk i utgangspunktet, så overrasket er jeg ikke, sier tidligere professor Nils Rune Langeland ved Universitetet i Stavanger (UiS), etter at det tirsdag ble kjent at han tapte søksmålet mot Kunnskapsdepartementet om å få oppsigelsen av seg kjent ugyldig.

– Men jeg synes dommen gir et skjevt bilde. De har valgt å legge vekt på det opplagte: de gjentatte advarslene. Men det står ingenting om hvordan jeg har vært som lærer og forsker, altså om den jobben jeg har gjort. Dermed blir reaksjonen etter min mening uproporsjonal i forhold til alvorlighetsgraden, sier Langeland til Aftenbladet.

Men et lyspunkt ser han i dommen: at han ikke ble ilagt saksomkostninger fordi retten så at det var viktig å få saken belyst.

Om han skal anke dommen, har Langeland ennå ikke tatt stilling til.

– Jeg vet heller ikke hva jeg skal gjøre med arbeidslivet mitt videre på nåværende tidspunkt.