Norwegian øker til tre ukentlige avganger til Krakow

Onsdag kunne Norwegian melde om at de i 2018 satte ny passasjerrekord med 37 millioner reisende, og en fyllingsgrad på 86 prosent. De hadde oppstart av 35 nye ruter, leveranse av 25 nye fly og en stor økning i langdistansetrafikken som bidro til veksten og et sterkere globalt fotfeste.

Samtidig kunne de melde at 2018 var preget av store investeringer, sterk konkurranse og høy oljepris. Norwegian har derfor satt i gang en rekke kostnadstiltak som skulle styrke selskapet finansielt gjennom 2019.

Nå melder kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen at Norwegian øker frekvensen på direkteruten fra Sola til Krakow fra to ukentlige avganger til tre.

– Vi er glade for å kunne tilby reisende fra Stavanger-området tre ukentlige avganger til Krakow. Den polske byen er et populært reisemål for mange, og vi opplever at etterspørselen har vært såpass god at vi prøver oss med en ny avgang fra 31. mars, sier Sandaker-Nielsen til Aftenbladet.

Flere nye ruter fra Sola

I forrige uke kunne Aftenbladet skrive at det ble 20 nye direkteruter fra Norge til utlandet i 2019. Fra Stavanger er disse til Murcia, Spania (Norwegian) med oppstart 18.juni, Edinburgh, Skottland (Loganair) med oppstart 10. mai, Gazipasa, Tyrkia (SAS) med oppstart 4. juli og Milano, Italia (SAS) med oppstart 29. juni.

I november skrev Aftenbladet at Norwegian la ned ruten fra Sola til Berlin, og at SAS la ned en av de daglige avgangene til London.

Sandaker-Nielsen sier til Aftenbladet at de i Norwegian løpende ser på ruteprogrammet fra alle sine baser, men at de ikke har noen nyheter om flere ruter per dags dato.

Krakow er Polens nest største by, og ligger sør i landet.

