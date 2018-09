– Vi har tapt kampen mot gjengroing

Dalane gror igjen. Nå gror for så vidt hele Norge igjen, men i Dalane merkes det ekstra godt. Historisk har dette vært Norges største saueområde og sauene har gjort jobben med å holde skogen borte. I tillegg har det golde månelandskapet, med den harde bergarten anortositt, sørget for at sauene fikk en lettere jobb. Nå er denne balansen ved å forrykkes og det gror igjen mer eller mindre over alt. Det moderne sauehold er langt fra så effektivt som den gode, gamle sauen som gikk ute hele året.

I fjor fortalte Aftenbladet om Gloppedalsura, den ikoniske attraksjonen som deles av Gjesdal og Bjerkreim. Ordførerne i begge kommunene lovet å ta tak i saken og de sa begge at det kun var hogst som kunne redde attraksjonen fra gjengroing. Til og med fylkesmannen kom på banen og lovet penger hvis kommunene ville gå løs på «Gloppedalsskogen» med motorsag.

– Hvor langt har dere kommet, ordfører Torbjørn Ognedal?

– Jeg må være ærlig å si at saken har sklidd bort. Vi har ikke gjort noe, men nå skal jeg snakke med med min ordførerkollega i Gjesdal, lover ordfører Ognedal.

Tok sagen i egen hånd

Arnt Georg Egeland har på egenhånd gjort det kommunene ikke har fått til. Bjerkreimsbuen likte ikke det han så i ura og begynte på eget initiativ å sage ut skogen.

– Jeg har kost meg med motorsaga. Det er ikke mye jeg kan kan få gjort alene, men jeg har konsentrert meg om et område på bjerkreimsiden der det er to gigantiske steiner som turistene bør få se.

Han sier at det ikke er så vanskelig å komme inn i ura som folk tror. Det lar seg gjør, men det vil være en svær jobb å hogge ut alt. Problemet er at de i Gjesdal og Bjerkreim snakker godt, men det skjer ingenting, sier Egeland.

Arnt Olav Klippenberg

Planter skog

Nylig kunne skogbrukssjefen i Eigersund og Bjerkreim fortelle at det i løpet av sommeren er plantet 350.000 trær i deler av Dalane. Legger vi til Tysvær, Vindafjord og Hjelmeland, blir tallet 700.000. Mange hoppet litt i stolen av nyheten. Burde ikke heller staten bruke krefter på å rydde skog, ikke plante skog?

– Vi snakker om to forskjellige ting. Produktiv skog og uproduktiv skog. Faktisk har vi ryddet en del kratt og uproduktiv skog for å få plass til grantrærne, sier skogbrukssjef, Hans Petter Tønnesen.

– For å sette det litt på spissen; vi må plante før krattet overtar.

Skogbrukssjefen i Dalane forteller at noe av problemet med gjengroing handler om økonomi. Det er mye mer lønnsomt å ta ut gran i forhold til bjørk.

– Det må en helt annen mentalitet til blant folk, sier han.

Kristian Jacobsen

Må gnage

Den nye skogen, som er plantet med hjelp fra staten, kalles klimaskog. Den binder co2 og gjør derfor godt i klimaregnskapet. Prosjektet er en følge av klimaforliket.

Ingeborg Anker Rasch hos fylkesmannen forteller at opptaket av co2 fra de 700.000 trærne som nylig er plantet i Rogaland, tilsvarer årlige utslipp fra 3300 biler.

– 50 grunneiere har vært med oss og til sammen har vi plantet 3000 dekar i fylket, sier hun.

Skogbrukssjef Tønnesen i Dalane sier at det ikke er lett å finne penger til storstilt rydding av uproduktiv skog.

– Vi får ikke et åpent landskap igjen uten at dyrene gjør jobben og slike dyr har vi nesten ikke lenger. Jeg tenker på sauer som går ute hele året og som gnager på trær og busker om vinteren.

– Så det er bare å gi opp?

– Jeg tror vi har tapt kampen mot gjengroeing. Nå gror det igjen over alt, sier skogbrukssjef Hans Petter Tønnesen.