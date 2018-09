Smiodden-rektor fikk Homofrydprisen

Prisutdelingen fant sted under åpningen av festivalen Stavanger på skeivå, som arrangeres for 20. gang i år.

Festivalen startet egentlig allerede onsdag formiddag, med flaggheisingen utenfor rådhuset klokka 11. Regnbueflagget som ordfører Christine Sagen Helgø var med på å heise markerer at de neste fem dagene i Stavanger blir alt annet enn i vater.

– Vi skal være åpne, inkluderende og trygge, men også utforske, utvide og utfordre, sier festivalsjefen til Byas.

Les mer om festivalen og programmet her: Nå skal byen fargelegges i regnbuefarger: – Det skal være en fest for alle

Jon Ingemundsen

Fakta: Stavanger på skeivå Festival som arrangeres av FRI Rogaland (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold)

Formålet er å fremme lokal og internasjonal solidaritet, åpenhet, inkluderingog mangfold.

Arrangeres i år for 20. gang, i perioden 5. - 9. september

Mottoet for årets festival er «Vi har fremdeles en vei å gå»

Her er juryens begrunnelse for at årets pris går til rektoren ved Smiodden skole:

«Årets homofrydprisvinner er en person som absolutt fyller alle kriteriene som Homofrydprisen innebærer. Denne personen har i en årrekke kjempet for at unge mennesker som bryter normene for kjønn og seksualitet, skal ha en oppvekst hvor de kan være trygge, åpne og oppleve et miljø som ikke bare tilrettelegger for, men omfavner mangfoldet, inkluderingen og kjærligheten.

Årets vinner har også vært en av forkjemperne og initiativtakerne til en enorm deltagelse under vår festival, innad i et miljø som trenger å både utfordres og oppmuntres.

Støttespiller

En organisasjon og en festival som FRI Rogaland og Stavanger på Skeivå er helt avhengig av støttespillere. Hadde det ikke vært for de, så hadde vi ikke klart å farge Stavanger og vår region i regnbuens farger hvert år, men takket være personer som årets vinner, og flere, så får vi det til.

Samtidig er vår festival en festival som har som formål å fremme lokal og internasjonal solidaritet, åpenhet, inkludering og mangfold. Vi mener at festivalen har klart å lykkes med å sette Stavanger på kartet som en åpen og inkluderende by for mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Årets vinner har fulgt vårt formål inn i egen skole, og har jobbet iherdig og systematisk for å motarbeide mobbing, trakassering og diskriminering. Årets vinner kjemper alltid for et godt og inkluderende miljø for alle, både elever og ansatte, men også for at andre skoler skal gjøre det samme.

Foregangsskole

Hvert år ber vi i FRI Rogaland om innspill til verdige kandidater, og i år mottok vi mange gode innspill, men årets vinner skilte seg ut, og jeg vil gjerne sitere begrunnelsen vi mottok:

Denne personen var den eneste i Stavangerskolen som fikk samlet med seg både lærere og elever til å gå i paraden i fjor, 2017. Hun fremmer inkludering på så mange nivåer på sin egen skole og gjør det dermed lettere for elevene å vær seg selv fullt og helt.

Denne skolen er en foregangsskole hvor rektor gjør en fantastisk fremragende jobb for de på skolen hennes men hun gjør også at det smitter av på nærmiljøet slik at det i dag er både kult og hipt å vær skeiv! Hvert år takker vi i FRI Rogaland de som gjør en ekstraordinær innsats for mennesker som bryter normene for kjønn og seksualitet i Rogaland. Det er derfor en utrolig stor glede og ære fra juryens side at vi i år, kan tildele årets Homofrydpris til en høyst verdig vinner.

Årets Homofrydprisvinner er Wenche Handegaard.»

Les også: