Krisepenger løser parkeringskaos

– Det er kjempepositivt at vi kan gjøre naturen mer tilgjengelig for folk, og det er et kjekt prosjekt å jobbe med, sier prosjektleder Merethe Olsson i Sandnes kommune til Aftenbladet.

De siste årene har det vært mer enn 200.000 turgåere årlig som bruker området ved Gramstad og Dalsnuten i Sandnes. Herfra er det mulig å nå flere av fjelltoppene i Sandnes.

God utsikt

Mest populært er det å gå til Dalsnuten 323 meter over havet med god utsikt over både Jæren, Sandnes og retning Stavanger. Går du motsatt vei fra parkeringsplassen på Gramstad, kommer du til Bjørndalsfjellet, også kalt for Bjørndalsnuten, 362 meter over havet. Herfra ser du Dalsnuten fra baksiden, du ser langt ut over Jæren, til Stavanger og innover mot Tau og Ryfylke. Du får også en god oversikt over Lutsivassdraget.

De populære toppturene gjør at det kan være vanskelig å finne parkeringsplass på de mest populære utfartsdagene, særlig dersom været er bra i helgene eller ved spesielle arrangementer.

Da gjelder det å være tidlig ute for å sikre seg en plass å stå. Utover dagen kan de fort bli fullt på de ordinære parkeringsplassene, og det gjør gjerne at folk må parkere langs veien.

– Det har vært mye parkering langs veien, og det byr på problemer med trafikksikkerheten, sier Olsson.

Det ønsker Sandnes kommune å gjøre noe med, og de har fått god drahjelp fra regjeringen. Pengene kommer fra krisepakken til regjeringen i 2017, som gikk til kommuner på Sør- og Vestlandet med høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet. Sandnes fikk til sammen nærmere 53 millioner av denne pakken i fjor, og fem av disse millionene skal gå til utvidelse og oppgradering av parkeringsplassene ved Dalsnuten.

Arbeidet med å utvide antall parkeringsplasser er allerede i full gang. Oppgraderingen skal også gjøre parkeringsplassen mer effektiv slik at det blir lettere for bilister å se hvor de skal parkere.

Pål Christensen

Flere p-plasser

Utbedringen av den lille, nedre parkeringsplassen med grusvei mot Kubbetjørn, er allerede ferdig. Her øker kapasiteten fra 18 til 63 biler, og prosjektlederen anbefaler turgåere å bruke denne fram til arbeidet med den store parkeringsplassen på Gramstad står helt ferdig i slutten av oktober. Det er også opparbeidet en egen gangvei mellom de to parkeringsplassene.

På den store parkeringsplassen på Gramstad har det tidligere vært plass til 141 biler med tett avstand mellom bilene, men i praksis var det ofte plass til langt færre på grunn av dårlig plassutnyttelse.

Nå blir det plass til minst 184 biler, med mulighet ytterlige utvidelse til tett opp mot 200 parkeringsplasser. Det blir også tre egne handikapplasser på den ytterste rekken ut på veien, der det også blir asfaltert. Resten av parkeringsplassen vil fortsatt få grusunderlag for å gli best mulig inn i naturen.

Inn- og utkjørsel

Nytt er det også at det bare blir en innkjørsel og en utkjørsel fra parkeringsplassen. Det skal bedre trafikksikkerheten i et område det det han være litt uoversiktlig og kaotisk med mange biler og turgåere. Rekker med kulestein, både ut mot veien og mellom parkeringsrekkene, skal også gjøre det lettere å se hvor man skal parkere for å få en god utnyttelse av pakeringsplassen. Dreneringen blir også utbedret med utskiftning av masse, større dreneringsrør og 14 nye sandfangkummer.

– Det skal gi bedre kapasitet til å ta unna overflatevann og hindre erosjon på parkeringsplassen, sier Olsson.