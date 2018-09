Sola skattekontor vil slå Loai Deeb personlig konkurs

Konkursbegjæringen skulle egentlig vært behandlet i Stavanger tingrett fredag morgen. Men saken måtte utsettes til 11. oktober fordi Loai Deeb er allerede opptatt i en annen rettssak.

De siste to ukene har den tidligere lederen av Global Network for Rights and Development (GNRD) møtt i Stavanger tingrett for å forsvare seg mot Økokrim-tiltalen som holder ham ansvarlig for grov økonomisk kriminalitet, flere tilfeller av dokumentforfalskning og smuglingen av en iransk statsborger til Norge.

I straffesaken har påtalemyndigheten lagt ned påstand om at Deeb bør straffes med fengsel i fire og et halvt år.

Fakta: FAKTA: DETTE ER GNRD Global Network for Rights and Development (GNRD) var en menneskerettighetsorganisasjon med hovedkontor i Stavanger. Ved hjelp av store pengeoverføringer fra De forente arabiske emirater vokste GNRD i løpet av et par år til rundt 140 ansatte på kontorer i syv land. Politiet aksjonerte mot GNRD og lederen - Sola-mannen Loai Deeb - i mai 2015.

Fakta: FAKTA: RETTSSAKEN Mandag 17. september startet rettssaken mot Loai Deeb i Stavanger tingrett. Han er tiltalt for grov økonomisk kriminalitet, menneskesmugling og dokumentfalsk. Strafferammen er på inntil 12 års fengsel.

Ba om frifinnelse

Fredag morgen gikk Loai Deebs forsvarer, advokat Kjell Brygfjeld, i gang med sin prosedyre i straffesaken.

Brygfjeld la ned påstand om at hans klient ble frifunnet for alle anklager som er rettet mot ham, med unntak for brudd på tolloven. Deeb har i retten erkjent at han ved flere tilfeller har kjøpt gullvarer i utlandet uten å fortolle disse i Norge.

– Min klient har i tre år stått i en juridisk og mediemessig tsunami, sa Brygfjeld. Han mener at både Økokrims tidsbruk under etterforskningen og medieomtalen burde få konsekvenser for straffeutmålingen dersom dommerne likevel skulle finne ham skyldig etter tiltalen.

Millionoverføringer

Fra hovedkontoret i Hillevåg bygget Loai Deeb opp en menneskerettsorganisasjon med kontorer i syv land. Dette klarte han fordi ukjente sponsorer i Midtøsten fra 2013 plutselig begynte å overføre store summer til både GNRDs konto i SR-bank og flere andre konti som ble kontrollert av Sola-mannen.

Til sammen skal omlag 140 millioner kroner ha kommet fra banker i De forente arabiske emirater i løpet av en periode på under tre år. Økokrim hevder bakmennene har gjort alt de kan for å skjule hvem de er, men har gitt opp finne ut hva som er pengenes egentlige opphav.

Resultatet av pengestrømmen var at GNRD vokste i rekordfart, og snart hadde kontorer i syv land. Samtidig som dette skjedde ble Deeb en rik mann.

Restskatt

Deeb selv har hevdet at han siden 2014 har tjent store penger gjennom et konsulentfirma han eide i Emiratene. Han oppgir også ha varslet skattemyndighetene om dette før de store overføringene til hans kontoer startet.

Ligningsmyndighetene mener likevel han skylder millioner av kroner i restskatt for de tre årene da pengene strømmet inn. Nå har de valgt å begjære Deeb personlig konkurs.

– Min klient bestrider grunnlaget for begjæringen. Skjønnsligningen har ingen forankring i realiteter. I denne saken ser man at staten med forskjellig innfallsvinkel fremmer tiltale og skattekrav som innbyrdes er direkte motstridende , mener Deebs advokat i skattesaken, Erik Torall.

Vil aldri angre

Loai Deeb tok selv ordet da straffesaken mot ham ble avsluttet i Stavanger tingrett fredag. Han fortalte at det å bygge opp menneskerettsorganisasjonen GNRD var en drøm for ham.

– Vi gjorde noe som var veldig bra, og var stolte av det vi drev med. Jeg vil aldri angre på det, sa Deeb.

Han mener Økokrim har vært alt for ensporet i sin etterforskning.

– Forklaringene til aktoratets vitner er ikke til stole på. Bevisene er ikke til å stole på.Forhandlingene under rettsmøtet har vist det er mange som kunne stå bak. Likevel er hele etterforskningen rettet mot en person. Økokrim hadde bestemt seg for at jeg var skyldig. Dermed var det jeg som ble nødt til å bevise at jeg er uskyldig i denne saken. Det vanlige er jo at det er påtalemyndigheten som må bevise skyld, sa Deeb.

Deeb hevdet at mediene har svartmalt hans rykte.

- Ingen straff i hele verden kan bli verre enn de årene jeg og min familie har hatt de siste tre årene. Jeg unner ingen å oppleve det samme, sa Deeb.

– Jeg vil forsikre overfor retten at når det gjelder alle tiltalepunkt bortsett fra det med gullet, så er jeg uskyldig, uskyldig, uskyldig.

